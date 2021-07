Survivor México: Filtran conversación de Camy G en la que dice que familia de Sargento se cuelga de la fama de él

En YouTube se filtró una conversación de la cantante Camy G en la que asegura que tiene problemas con la familia de su esposo, Sargento Rap, quien actualmente compite en Survivor México y acusó a la mamá y a la hermana de éste de querer colgarse de la fama del rapero.

El canal de YouTube llamado “Esta es la verdad” publicó una serie de tres videos en los que se graba la pantalla de un celular en el cual se muestra la supuesta conversación y los supuestos audios que envió Camy G a usuaria de Instagram.

En la conversación, Camy G asegura que se lleva mal con la mamá y hermana de Sargento y acusa que ellas solo buscan fama a costa del rapero. “Saben que me di cuenta que lo único que hacen es sacarle provecho a mi esposo para ellas tener más seguidores”, dijo la cantante en uno de los audios.

En primera instancia revela que el negocio de las playeras que llevan el nombre de Sargento está a cargo de la madre del participante de Survivor México.

Posteriormente, Camy G explica que la mamá y hermana de Sargento están celosas. “En otros realities se ve que ellas abusaban de eso y yo no estaba, y ahorita que estoy se ve que toda la atención más que para mí, para el niño”, se escucha en la conversación.

Audios exhiben pleito entre Camy G y familia de Sargento de Survivor México

Asimismo, en los audios Camy G comenta que cuando fue la entrevista de ella en Venga La Alegría, la hermana de Sargento buscó a Gabo Cuevas para aparecer en la entrevista también.

“Hicimos una entrevista y le voy y le cuento a mi suegra y ella le cuenta a mi cuñada y mi cuñada en vez de dejar la entrevista así, porque es la primera vez del niño en televisión, ella le escribió a Gabo y le dice ‘yo hice esto para salir en televisión, para que me pongas a mi en la entrevista también’. Mira a la trepadora desesperada”.

Y continuó: “Si no fuera por mí la niña no habría salido en televisión y le cortó tiempo al bebé cosa que a Sargento no le va a gustar. Sargento cuando salga ya no se va hablar con su familia, así te lo pongo”, se escucha decir en la conversación.

Camy G también habla de la vez que Sargento se ganó una llamada con su familia en la que habló con su mamá y la cantante de reguetón aseguró que se molestó porque no la llamaron a ella y la madre del participante de Survivor México dijo que Camy y el bebé estaban en Cancún.

“La vieja se metió para que la vieja hable con él y no conmigo, a mí no me dijeron. Dijeron lo de Cancún y yo ni siquiera les dije que me iba a ir a Cancún, a mí no me dijeron nada y yo les he pasado todos los mensajes de él (Sargento)… Luis Carlos está como está porque lo maleducaron con manipulación con violencia”, dice Camy G en la conversación.

En primer video de la conversación filtrada dura una hora, el segundo dura cerca de 40 minutos y el tercero dura poco menos de 30 minutos, en los que continúan hablando sobre la familia de Sargento.