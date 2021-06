Survivor México: Memo Dorantes ve su eliminación como estrategia que pretendía sacar a Sargento

Memo Dorantes fue eliminado de Survivor México este 4 de junio y tras su salida habló sobre la estrategia de sus compañeros de tribu que lo llevaron a disputar nuevamente el Juego de la Extinción y posteriormente a la eliminación.

En Survivor México se pudo ver que Memo Dorantes fue sentenciado directamente por Julio Barraza, ya que él tenía el collar de inmunidad individual que le daba el privilegio de enviar a un compañero a Juego de la Extinción.

Sin embargo, Memo explicó que ahora que está afuera analizó su nominación y considera que se trató de una estrategia de parte de Julio, Aranza y Valeria para tratar de sacar a Sargento del programa, ya que ellos fueron los que votaron por el cantante.

“Ya analizándolo desde acá afuera, (creo) que fue una estrategia en la que me quisieron utilizar. Creo que Julio, Aranza y Valeria querían que yo lo sacara (Sargento) y yo creo que era como ‘un mandemos a alguien que ya lleva varios duelos de extinción que pueda ponerlos nerviosos’”, dijo Memo Dorantes en entrevista con La Razón.

¡@memodorantes te cuenta un poco sobre su experiencia en Survivor México y asegura que repetiría esta aventura! ☀️🌴🌊 ¡Entérate! 🦅 #ViernesDeEliminación pic.twitter.com/GfhuZ0RIjL — Survivor México (@mexico_survivor) June 5, 2021

Pero, de acuerdo con Memo, algo que sus compañeros no previeron fue que en esta ocasión el desafío fue de fuerza y no de habilidad mental como en las ocasiones anteriores.

“Esperando ellos un duelo de extinción como los que yo ya había acostumbrado que eran de destreza de memoria, en cambio me enfrento a un duelo que, incluso, para colocar las plataformas me tenía que parar de puntitas y ellos no (Sargento y Pablo), había una ventaja de fuerza y de altura al cargar la barra, pero di lo que estuvo en mis manos”, contó el participante de Survivor México.

Por otra parte, Memo Dorantes señaló que, pese a que su salida se dio en la semana nueve de la competencia, él todavía quería vivir la experiencia durante más tiempo, ya que para él el cambio de integrantes en las tribus era algo positivo y él quería experimentarlo, pues sin la presencia de Paco y Gary en los Halcones la energía se vio modificada para bien, dijo.

“Yo me sentía renovadísimo con la energía de cambio de tribu, me sentía por fin yo, de que ya no iban a estar los ataques, me sentía muy renovado… yo quería vivirlo, para poder ser yo. para poder jugar. A veces entrabas sin ganas, pero cuando jugabas, entrabas con miedo si no hago punto me van a decir, ves eres malo y te van a empezar a atacar”, reveló Memo.