Survivor México: Así fue el mensaje de despedida de Sargento "casi me quedo con todo" (VIDEO)

Sargento Rap se convirtió en el eliminado 18 de Survivor México y a su salida del programa dio un emotivo mensaje de despedida que conmovió a los fans del programa.

Sargento rompió en llanto y aseguró que tenía emociones encontradas, porque por una parte perdió el Juego de la Extinción, pero por la otra ya está a punto de ver a su pequeño hijo “El Mesías”, después de cuatro meses.

"Espero haber dado un buen mensaje en mi trayectoria aquí y lo más importante que fue mi prioridad en venir a esta gran aventura, en mostrar que soy un hombre nuevo..." Con estas y más palabras, @sargentorap1 se despide de SURVIVOR MÉXICO. 🔥👏🏼 #SemanaFinalSurvivor pic.twitter.com/3qvtl3AJNn — Survivor México (@mexico_survivor) August 13, 2021

El cantante se quebró al recordar que en pocos días verá a su esposa Camy G y su hijo: “Traigo mi ángel y mi diablo que traen una revolución dentro de que ‘hermano ya te vas a casa con tu familia con el Mesías', y por otro lado esto es de que por poco me quedo con todo”, grito Sargento.

Sargento alienta a sus compañeros de Survivor México

“Eso es lo que debería de sentir cada uno de ustedes porque ha luchado desde hace más de 120 días y nadie lo va a saber exactamente cómo lo vivimos más que nosotros mismos, somos únicos con esta misma historia, disfruten del camino que queda, les deseo lo mejor, de corazón, échele para arriba”, dijo Sargento a sus compañeros de Survivor México.

El cantante mencionó que espera haber dado un buen mensaje con su trayectoria en Survivor México. Recordó que se embarcó en la aventura para que su hijo pueda ver el show en el futuro y pueda contar la historia de su papá en la jungla a dejarle una lección de vida.

“No se queden donde me quedé yo en la postura en la que casi me quedo con todo, denle hasta el final”, concluyó su mensaje.