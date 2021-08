Survivor México: Warrior revela detalles de la final: "Se van a estresar, gritar y gozar"

El conductor de Survivor México, Carlos Guerrero, conocido como “Warrior”, explica cómo será la esperada final del programa este domingo 15 de agosto y asegura que los televidentes serán testigos de inesperados acontecimientos porque “ningún día es igual a otro” en el reality show.

“Estoy seguro que en la semana de la gran final la gente se va a sorprender porque todo puede dar un vuelco… van a gritar, van a levantarse del sofá cuando estén en familia viendo el programa, se van a estresar muchísimo, van a sufrir muchísimo y seguramente van a gozar el día de la gran final, cuando todos conozcamos al gran campeón”, dice Carlos Guerrero “Warrior” en entrevista con La Razón.

El presentador comenta que en la semana 19 de Survivor México las estrategias de los participantes van cambiar al verse ya en los últimos días de competencia.

Hay algunos sobrevivientes que ya tenían ciertos planes y rutas por donde moverse, y de pronto se dieron cuenta que ya están en la última semana y que ya no hay tanto margen de maniobra así que lo que tenían pensado no es lo que les va a salir Carlos Guerrero "Warrior" de Survivor México

Carlos Guerrero señala que a partir de este jueves 12 de agosto habrá eliminaciones diario, por lo que se va a ir un sobreviviente cada día de aquí al sábado. Entonces quedarán cinco participantes de los cuales saldrán los tres finalistas del programa. Además, cada día solo se jugará por un collar de inmunidad individual y no dos como ha ocurrido a lo largo del programa.

Carlos Guerrero "Warrior" con el estandarte de la fusión de tribus en Survivor México Foto: Especial

El conductor de Survivor México recuerda que la final será transmitida en vivo, como ocurrió con Exaltón México en abril pasado.

“Cuando tengamos a tres sobrevivientes, en ese instante será la gran final en vivo y será el momento en el que la gente podrá votar a través de la aplicación TV Azteca En Vivo y ahí podrán apoyar a su sobreviviente favorito, con aquel o aquella que se hayan identificado a lo largo, en medio o al final de la aventura”, dice “Warrior”.

La gente votará y designará al gran campeón de Survivor México que estará ganando dos millones de pesos Carlos Guerrero "Warrior" de Survivor México

En redes sociales los fans del programa han realizado campañas para llamar a los usuarios a votar por algún sobreviviente en específico y aunque a Carlos Guerrero considera que es fantástico que la gente que haya involucrado y haya acompañado la transmisión del programa con su conversación digital, pide tener calma para conocer a los tres finalistas.

“Yo diría que disfruten de los últimos episodios y que todos nos envolvamos con esta historia que está a punto de terminar y después el domingo nos peleamos por ver quién es el gran campeón”, señala.

¿”Warrior” volverá a una nueva temporada de Survivor México?

Carlos Guerrero "Warrior" está agradecido con el cariño y aceptación de la gente y aunque, en un principio tenía dudas sobre si el público lo iba a querer como conductor de Survivor México, él está dispuesto a regresar al frente del programa en una nueva temporada.

"Warrior" antes de apagar el fuego de uno de los participantes de Survivor México Foto: Especial

“Si me gustaría. Trato de no adelantarme a las cosas, pero en el día que se tenga que tomar la decisión o el día que me vuelva a llegar la invitación en ese momento se analizarán las cosas. Pero si la empresa me vuelve a poner en el escritorio la posibilidad y si al público le agradaría una vez mi presencia, por supuesto que lo aceptaría con muchísimo gusto”, comenta.

Para el conductor estar en Survivor México ha sido una experiencia enriquecedora y un reto profesional. “Solo les puedo decir un millón de gracias, si la gente quisiera que volviera a repetir, por supuesto que estaría sin pensarlos dos veces y obviamente si la empresa así lo considera o llega a considerarme una vez más. Ha sido algo que me ha hecho crecer”, concluye.