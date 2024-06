'Swingers: un estilo de vida': TODO lo que tienes que saber de la serie

En México aún existes tabúes relacionados con la sexualidad, entre ellos, el del movimiento swinger, por lo que la nueva serie llama “Swingers: un estilo de vida” busca mostrar que más allá de ideas erróneas, hay personas que tienen familias, que son como cualquier otra, pero sólo viven su sexualidad de manera libre y saludable con una regla de oro: el “no” se respeta.

La directora venezolana nominada a un premio Ariel por su cortometraje “Llámenme puta”, Digcy, “La Güera”, Mejías, dirigió esta serie sobre el movimiento swinger que no es nuevo, pues desde la década de los años 70 se le denominó así en Europa, aunque la práctica del intercambio de parejas y de la convivencia de parejas con “singles”.

La cineasta dijo en entrevista con La Razón que con esta serie busca mostrar cómo es el estilo de vida swinger para que la audiencia conozca sobre el mismo y las personas que la viven.

“La serie habla de personas reales en el estilo de vida swinger, personas que comparten cómo es ser papá, cómo es ser mamá, cómo es entre ellos es la amistad; qué diferencia hay entre la amistad swinger y la amistad de personas que no lo son. Es ver todas estas partes que no las tenemos claras si no estamos involucrados en el mundo swinger.

“Es romper con este tabú de que son personas enfermas, que son personas que están obsesionadas con el sexo. No, son personas que llevan una sexualidad sana, pero con un estilo de vida distinto a la monogamia”, comentó.

La serie, que está disponible de manera gratuita en la plataforma de streaming Wahu, tiene cinco capítulos en los que abordar temas para entender mejor este estilo de vida sexual y a quienes lo practican.

“No es no”; “Swingers de pandemia y almas libres”; “Mamá swinger y la mamá del swinger”; “Tequesquitengo swinger-sol, risas y liberación”; “Pool party vs. Hug Party”, son los nombres de los episodios en los que los espectadores encontrarán respuestas a la pregunta “¿qué es un swinger?” y muchas otras más.

Big Bear y Little G es una pareja con hijos, “biker” y swinger que participó en la “Swingers: un estilo de vida” con su experiencia. Ambos consideraron que es importante este material porque es informativo, pues hay muchas cosas que se dicen del mundo swinger que son mentiras.

“Lo principal es saber es que no estamos enfermos, que no sólo pensamos en sexo, que llevamos una vida común y corriente como cualquier otra persona, pero tenemos una complicidad y un grado de respeto el uno por el otro que nos permite ser fieles emocionalmente monógamos, pero compartir nuestra sexualidad como pareja con otras personas

“No es ser fieles con permiso, es ser compañeros, cómplices y es mi disfrute por su disfrute; yo ser feliz a través de la felicidad de él, no nada más en la sexualidad, sino en cualquier ámbito”, dijo Little G.

Al respecto, Big Bear, resaltó que algo importante es la complicidad entre los dos, el mutuo acuerdo y el respeto. Además, aclaró que uno de los mitos sobre los swingers es que mantienen relaciones con cualquier persona, pero no es así.

“Es la apertura total, pero todo está basado en comunicación, en una complicidad que sólo cuando la logras comprenderías. Esto no es para salvar una relación, es una apertura, es abrir tu vida sexual con otras personas y compartir siempre y cuando los dos estén en mutuo acuerdo.

“(Se dice) que con todo mundo vamos a interactuar, eso es mentira, así no es, tienes que encontrar tu ‘match’ con alguna pareja, con algún unicornio o con un single. No es tampoco tan fácil, al final son relaciones humanas en las que tiene que encontrar afinidades y gustos, porque todo entra también por los ojos”, dijo el hombre, quien destacó que quienes tengan interés en el mundo swinger se informen antes para vivirlo.

En la presentación también estuvieron Lupita Roma, pionera de los clubes swinger en la Ciudad de México, y su hijo, Toño Roma, quienes coincidieron que la serie “Swingers: un estilo de vida” brindará más información sobre este estilo de vida.

Toño Roma, quien creció sabiendo que sus padres eran swingers, mencionó que este trabajo ayudará a mostrar que esta práctica sexual y de convivencia está basada “en el respeto y en el amor de pareja”.

“La mayoría de la gente se dará cuenta que somos tan humanos como cualquier otra persona que no está dentro de este estilo de vida, se van a dar cuenta que esto no es Sodoma y Gorroma ni que estamos en la orilla de las puertas del Infierno, sino todo lo contrario, que somos personas respetuosas y responsables y, sobre todo amorosas.

“Llevamos nuestro estilo de vida y nuestra vida en pareja más allá de lo tradicional, en la que se puede disfrutar y vivir con el consenso de la pareja sin necesidad de infidelidades ni de estarse escondiendo, sino con esa facilidad de disfrutar con la persona a quien más amas”, mencionó el hijo de la pionera de los centros de este tipo ubicado.

Digcy, “La Güera”, Mejías, llamó a las personas a no juzgar a otras por vivir en el mundo swinger sin antes conocer por qué y cómo lo llevan a cabo.

“No juzguen antes de conocer, que se den la oportunidad de conocer cómo viven todas las personas su estilo de vida. Mientras sea algo con respeto, algo consensuado, creo que no podemos llegar nada más a criticar, que se den la oportunidad de conocer”, dijo.