Taemin, de SHINee, inicia su servicio militar; dice adiós al grupo y a las Shawol

El cantante y bailarín Taemin, integrante del grupo de k-pop SHINee, se despidió de la banda y de sus fans pues inició su servicio militar obligatorio.

Fue a través de una publicación en Bubble que Teamin le dijo adiós a las Shawol, con un emotivo mensaje que acompañó con una foto en la que aparece sin su larga cabellera y con el corte militar obligatorio.

“Gracias por amarme hasta ahora. Mirando hacia atrás, al pasado, viví una vida diferente al resto de las personas, y aunque a veces fue algo solitaria, aún así he sido amado tanto siempre, tanto que no puedo pagarte aún si te agradezco el resto de mi vida”, expresó Teamin.

Asimismo, agradeció a sus fans por creer en él y les aseguró que crecerá como persona y regresará.

“Muchas gracias, creceré y regresaré para nuestra felicidad. No te sientas muy molesto si no estoy, no veas a otros, je, je. Mi hermano y mi familia cuidarán a Kkoongie en mi casa je, je. Les enviaré noticias de vez en cuando, así que no estén tristes. Los amo, los amo y los amo”, finalizó.

Taemin acaba de decir que no nos enfademos porque no está, que cada tanto nos va a sorprender asique no nos deprimamos tanto y que sus padres se van a quedar en su casa. También dijo que hubo momentos en los que se sintió solo +#태민 #TAEMIN #テミン pic.twitter.com/MhH0NMpaAE — 루리 | taemin ♡ (@cherryoo_kh) May 30, 2021

SM Entertainment, la empresa que maneja a SHINee, no dio a conocer cuánto durará el servicio militar de Taemin, a petición del mismo artista.