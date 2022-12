Tatiana explota contra aerolínea; acusó que se quedó sin vuelo y sin maleta (VIDEO)

La cantante Tatiana explotó contra una aerolínea porque no la dejaron entrar al vuelo que iba a tomar a Ciudad del Carmen para dar un show navideño.

A través de sus historias de Instagarm, Tatiana contó que la mitad de su staff no pudo abordar el avión y que le “cerraron en nuestra cara”, porque le dijeron que ya no podía ingresar a la aeronave.

La conductora de Masterchef mencionó que tras el incidente ahora ella y su equipo tuvieron que rentar una camioneta para manejar 15 horas en carretera para llegar a su show en Campeche.

“Lo que pasó es que nos hicieron esperar. Íbamos a subir a un camioncito, nos dijeron ya se llenó, espérense y van a mandar otro, y a la mera hora nos dijeron, ya no llegó otro y ya se cerró el vuelo, pero le vi la cara de ‘no, porque no quiero’”, dijo la artista.

La cantante dijo que seis personas de su equipo se quedaron fuera del vuelo. “15 horas nos vamos a echar para llegar a nuestro show mañana”, comentó.

Tatiana acusa que perdieron su maleta

Tatiana acusó que además la aerolínea perdió su maleta. “No aparece mi maleta, estamos haciendo reclamo de equipaje, se supone no se podía ir a Ciudad de Carmen mi maleta si yo no subía al avión, pues no está allá ni en Ciudad de México”, dijo.

Al final de sus historias, Tatiana mostró que tuvieron que rentar una camioneta para que ella y el resto de su equipo pudieran llegar a tiempo.