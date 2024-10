Televisa lanza su apuesta en contenidos para 2025

Con la flamante participación del cantante Bruno Mars, quien ofreció un show privado de más de una hora, en el que interpretó sus temas musicales más exitosos, entre ellos “That’s what I Like”, “Just the way you are”, “Marry you” y “Millionaire”, TelevisaUnivision dio a conocer ayer su oferta de contenidos ante los 100 principales clientes en el Upfront 2025, bajo el concepto Incontenible.

Desde el Foro 2 de Televisa San Ángel, el evento fue encabezado por Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa y por los co-CEO de Grupo Televisa, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, quienes dieron la bienvenida a los representantes de las principales marcas comerciales que utilizan las plataformas de TelevisaUnivision para las campañas publicitarias de sus productos y servicios.

Azcárraga Jean introdujo al nuevo CEO de TelevisaUnivision, Daniel Alegre, y resaltó que el Upfront anual se ha convertido en el evento más importante de la industria de contenidos en el país.

“TelevisaUnivision es única. El mundo ha cambiado, el panorama ha cambiado y nosotros también hemos evolucionado, estamos a la vanguardia de la innovación tecnológica. Pero puedo decirles que una cosa no ha cambiado: la gente quiere contenidos únicos y nosotros tenemos la mejor, la más entretenida e inigualable oferta de contenidos en el mundo”, indicó Daniel Alegre.

Como parte de Upfront 2025, la televisora confirmó que el próximo año ofrecerá a sus clientes producciones de gran importancia como La Casa de los Famosos 3, La Máscara 7, más de 14 nuevas telenovelas y su exitosa barra de comedia, además de divertidos reality shows como la temporada 2 de Juego de Voces.

La presentación de la novedosa oferta de TelevisaUnivision a los clientes estuvo en manos de Patricia Molina, vicepresidenta de Ventas, quien señaló que el mundo de los medios está en constante evolución, lo que ha generado nuevos desafíos para éstos, como es el caso de la fragmentación de las audiencias y la complejidad para captar su atención.

Precisó que la estrategia de TelevisaUnivision ante estos nuevos retos se basa en tres ejes fundamentales: crear contenido relevante y atractivo; apoyarse en tecnología de vanguardia y generar una experiencia de usuario excepcional.

Asimismo, subrayó que TelevisaUnivision aún es pionero en todas las formas de video y que mantiene su compromiso por utilizar las herramientas más avanzadas para seguir ofreciendo experiencias cross media innovadoras y envolventes.

“En TelevisaUnivision tenemos la capacidad de crear contenidos que conectan con todo tipo de audiencias. Comprometidos a utilizar las herramientas más avanzadas para ofrecer las mejores experiencias”, declaró Patricia Molina.

La ejecutiva de TelevisaUnivision también confirmó que actualmente se está colaborando en el esfuerzo de industria más relevante de los últimos años, en cuestión de medición de audiencias que permitirá, en 2025, contar con mediciones integradas multiplataforma, que reflejen fielmente la realidad del consumo de video en México.

Por su parte, los asistentes al Upfront 2025 pudieron constatar el liderazgo de TelevisaUnivision en el mercado de video de habla hispana, su experiencia para crear contenidos para todas las edades y culturas, y su compromiso con el uso y desarrollo de nuevas tecnologías para potenciar la conexión con las audiencias y las estrategias de los anunciantes.

En el presente año, las plataformas de TelevisaUnivision han aumentado su alcance, ubicándose como el medio número uno en generación de contenido de video, al alcanzar a 57 millones de usuarios únicos al mes, según datos de Comscore. Semanalmente, siete de cada 10 personas consumen contenidos de TelevisaUnivision.