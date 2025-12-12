Aparece mujer idéntica a Jenni Rivera en SLP y causa furor | FOTOS

Jenni Rivera, una figura poderosa en la música regional mexicana, conocida como la Diva de la Banda, sigue siendo tendencia en redes sociales pese a haber muerto hace más de 10 años.

Recientemente, una mujer en San Luis Potosí (SLP) ha causado furor entre los fanáticos de la intérprete de “Mariposa de Barrio”, pues luce idéntica a la famosa.

Las imágenes de la persona han sido difundidas en redes sociales de forma masiva, lo que generó que las teorías de que Jenni está viva cobren más fuerza. Además, la aparición de esta señora surge en el marco del aniversario luctuoso de la cantante, el 9 de diciembre.

El parecido entre ambas es tanto que, los seguidores de La Gran Señora dudan de la veracidad de las fotos y juran que se trata de algo creado a través de Inteligencia Artificial.

Aparece mujer idéntica a Jenni Rivera en SLP y causa furor

La fotografía de la persona que luce idéntica a Jenni Rivera comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales. Se trata de una mujer vista, aparentemente, en Matehuala, San Luis Potosí, desde la ventana de un hospital.

Su apariencia generó gran revuelo porque tiene un parecido sorprendente con la Diva de la Banda. Fue suficiente una imagen para que, en pocos minutos, se desatara la conversación sobre un posible regreso de la cantante.

En redes sociales se especula que los testigos dicen que, tras comentarle a la mujer su gran parecido con Jenni, ésta se retiró del hospital debido a que robó varias miradas y se sintió muy incómoda.

Algunos fans de Jenni Rivera de inmediato comentaron que se trataba de la misma intérprete, mientras que otros internautas sugirieron a la mujer que participara que algún concurso de imitadoras de la famosa o que presentara shows en cumpleaños y fiestas.

Mujer parecida a Jenni Rivera ı Foto: Especial

¿Jenni Rivera murió o sigue viva?

Mala noticia para los fans de la cantante. Jenni Rivera sí falleció, el 9 de diciembre de 2012, en un accidente aéreo en Iturbide, Nuevo León. Tenía 43 años.

Jenni viajaba en un jet privado desde Monterrey hacia Toluca después de haber dado un concierto. El avión se desplomó poco después de despegar; todas las personas que viajaban con ella murieron.

Pese a que no hay evidencia de que Jenni Rivera siga viva, de vez en cuando surgen teorías que aseguran que la artista se encuentra escondida y que sigue con vida.