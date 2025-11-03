La vez que a Jenni Rivera se le filtró un video íntimo con uno de sus músicos

Jenni Rivera murió en el año 2012 a los 43 años de edad; sin embargo, durante su vida la cantante vivió muchos momentos de drama y polémica como artista, incluyendo la vez en que se le filtró un video íntimo.

Hasta la fecha, algunos recuerdan el video de Jenni Rivera con uno de sus músicos, un clip por el que la cantante de regional mexicano tomó medidas legales al tratarse de un ataque a su persona, ya que el mismo se extendió por el Internet sin su consentimiento.

Jenni Rivera habló de su video filtrado

La cantante con su característica forma de ser tan frontal y sincera, decidió no ocultar de su público que se le filtró un video íntimo en el pasado. En ese sentido, en una entrevista con Mónica Garza, se mostró muy transparente al respecto.

La mujer confesó que en un inicio pensó que se trataba de un video montaje y no de uno real, además que dudó que el único nombre con el que grabo material íntimo le hubiera hecho algo tan cruel.

“Era músico mío, estuve en una relación con él poco más de un año”, contó. “Mi idea es de que lo presumió entre amigos y se repartió”, explicó sobre cuál era su teoría por la filtración del clip.

Jenni confesó que en ese momento su mánager se comunicó con el músico y el sujeto lo negó todo. Sin embargo, esto molestó bastante a La Diva de la Banda, quien sabía que el video venía de él.

Asimismo, explicó que ya se habían comunicado con algunos programas de televisión que rechazaron el video, hasta que uno lo aceptó: “Era yo y un pedacito de él”, admitió ella, generando risas en la periodista.

Rivera contó que se quiso comunicar con sus amigos que se filtraría el video íntimo antes de que lo viera en los medios, quienes reaccionaron tratando de apoyarla de la mejor manera y defendiéndola, al señalar que la filtración no fue su culpa.

En ese sentido, la mujer decidió ser sincera con su público, aunque en sus presentaciones durante aquel momento trataba de mostrarse como la gran artista que muchos reconocemos a la fecha por su fuerza y resiliencia.

Por otro lado, el publirrelacionista Arturo Rivera aseguró que fue la Banda MS quien filtró el video íntimo de Jenni Rivera con un músico, después de que el mismo se los hizo llegar a ellos. “La banda que difundió ese video fue la Banda MS y yo sé que se puede molestar Jennifer pero se tiene que decir”.