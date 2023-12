El Temach acusa terrorismo en las redes y difamación en su contra tras cancelación de podcast

El Temach emiti ó un comunicado, luego de que el podcast en el que iba a salir con las Envinadas fuera cancelado.

En su programa “Modo guerra” acusó que sufrió censura y también señaló que es víctima de la difamación y la calumnia por parte de creadoras de contenido a las que calificó de “poco talentosas e irrelevantes”.

“El día de hoy el terrorismo en redes sociales cuarteó la libertad de expresión. El podcast de Envinadas, programado para las 9 pm del día miércoles, será cancelado a causa de la intimidación ejercida por grupos radicales. Un podcast en el que se tocaron temas de interés femenino en la búsqueda de relaciones más sanas y recíprocas”, señaló el tiktoker.

El Temach informó que el podcasrt sí va a salir a la luz será transmitido en su programa “Viernes de morras” en YouTube.

“Las nuevas ideologías no creen en la libertad de credo femenino y la capacidad de ellas para discernir qué información escuchan. Buscan cerrar toda posibilidad al diálogo antes de que siquiera exista. Conscientes de lo arcaico de su propuesta decidieron no permitir una nueva línea de pensamiento que fomenta el diálogo, el amor propio y la reciprocidad en las relaciones”, continuó con su mensaje.

El Temach acusa censura tras cancelar podcast con las Envinadas Foto: Especial

El Temach habló de las creadoras de contenido con las que ha tenido diferencias en TiKTok.

“Al no existir un argumento claro del por qué no debo ser escuchado recurrieron a la intimidación, difamación y ataques personales… la difamación es algo que ya no estoy dispuesto a permitir. Los ataques personales y calumnias esparcidas en redes por parte de creadora de contenido irrelevantes y poco talentosas ya colmó mi paciencia”, dijo el influencer.

El tiktoker negó que él genere violencia hacia las mujeres con los consejos que le da a sus millones de seguidores.

“Mi contenido se basa en la búsqueda de la comunicación asertiva entre los géneros y denuncia todo tipo de violencia, no solo hacia las mujeres, sino hacia los seres humanos. Por lo tanto me parece sumamente ofensiva la acusación de que fomento la violencia”, señaló.

“Si alguien es víctima de mi accionar o de mi comunidad y tiene pruebas de ello, las invito a presentar dichas pruebas ante las autoridades pertinentes y yo tomaré la responsabilidad necesaria, mientras tanto absténganse de esparcir rumores”, dijo El Temach, luego de que en redes se ha afirmado que sus fans han amenazado de muerte a las creadoras de contenido.