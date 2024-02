Los Temerarios enamoran con una "última canción"

Un 14 de febrero en el que en las calles de la Ciudad de México parejas se dejaron ver con globos, osos de peluche y todo tipo de regalos con los que celebraron el Día de San Valentín, fue el escenario perfecto para enamorarse o vivir el desamor con Los Temerarios, que la noche de ayer comenzaron su tour de despedida Hasta Siempre, tras una década de no estar en los escenarios mexicanos.

A las 21:26 horas en el escenario de la Arena Ciudad de México, donde se dieron cita más de 22 mil almas, salieron Adolfo Ángel Alba y Gustavo Ángel Alba, los responsables de las interminables noches de baladas románticas y gruperas para volver a llegar a los corazones de más de un enamorado.

Con más de 46 años de trayectoria, Los Temerarios iniciaron una velada llena de amor con “Enamorado de ti”, éxito de 1993, ante los gritos de miles de asistentes que comenzaron a corear al unísono uno de los mayores éxitos de la agrupación de Fresnillo, Zacatecas.

La voz de Gustavo Ángel, vocalista principal, después entonó “Tu infame engaño”, seguida de “Una tarde fue”, para después dar la bienvenida a todos los asistentes que ovacionaban frenéticos la presencia de los hermanos que, apenas en agosto pasado anunciaron su separación y el término de la banda.

“Gracias por estar este día tan especial, este 14 de febrero, día de los enamorados… Son muchas emociones las que nos embargan este día; hace nueve o 10 años que no estábamos acá en nuestro México lindo y querido…”, señaló Gustavo Ángel antes de darle el micrófono a Adolfo Ángel, el “temerario mayor”.

“Tenemos demasiada emoción en este corazón, después de una década, de reencontrarnos con ustedes, sigamos disfrutando de esta noche”, expresó.

Con estas palabras interpretaron “Cómo te recuerdo”, canción de su disco homónimo de 1998; “Cómo quisiera volver,” de su material Te Quiero, de 1990 y “Ya me voy para siempre”, balada ranchera de 2001.

Al término, Adolfo Ángel reiteró el agradecimiento a “este gran público que nos ha acompañado siempre”, mientras comenzó con los teclados la melodía “Tu última canción”, de 1993.

Despechados comenzaron a entonar “Esta noche no, no quiero pensar en ti; y mañana, trataré de sobrevivir, escucharé la voz, que me dice, que ya te olvide”, mientras entre el público alguien recordaba a esa persona especial que ya no está, no precisamente esos amores que han hecho sufrir a más de uno, sino a aquellos que dejaron este plano terrenal: un padre.

Tras ese torbellino de emociones, el menor de Los Temerarios cantó “Sólo te quiero a ti”, “Si tú te vas”, “Luz de luna”, “Te hice mal”, una de las melodías más actuales de la agrupación, y “Ven porque te necesito”, compuesta por Adolfo Ángel hace más de 17 años.

Al cierre de esta edición ya había pasado más de una hora de música entonada y escrita con el corazón para el alivio de miles de almas gruperas que se enamoraron y desenamoraron en esta velada.