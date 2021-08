¡Teoría en internet asegura que el protagonista de Dragon Ball es asexual!

Dragon Ball es uno de los animes más populares de los últimos años, tanto en Japón como en el resto del mundo, reconocido por ser la infancia de muchos jóvenes y adultos de los 80's hasta la actualidad. Es por ello que ésta nueva teoría tiene a más de uno desconcertado.

Fue en la plataforma Reddit donde esto surgió, ahí aseguran que Goku es asexual y por lo tanto pertenece a la comunidad LGBT+, pero ¿por qué se comenzó a decir esto respecto al personaje más popular la franquicia Dragon Ball?

Primero y por si no lo sabías, Reddit es una red de comunidades donde las personas pueden generar conversaciones según sus intereses, pasatiempos y pasiones, usando textos, imágenes, videos o enlaces. Los usuarios pueden votar a favor o en contra del contenido, haciendo que aparezcan en las publicaciones destacadas.

Ahora sí, el post sobre Goku siendo asexual, fue publicado hace tres años pero alguien revivió el tema y por ello el personaje fue tendencia principalmente en Twitter. El usuario que comenzó la discusión en Reddit dice: "He estado pensando durante bastante tiempo que Goku de Dragon Ball es un as. Dice que nunca besó a Milk y que nunca le mostró afecto. La trata como a una buena amiga. Eso es lo que me hizo pensar que es asexual".

Goku es ace 💜🖤🍰🏳️‍🌈 pic.twitter.com/tAuV4TUcrP — Amber Snyder #TheBatmanForJustin (@CanonCherik) August 18, 2021

Muchos usuarios en diversas redes han dicho que esto no es posible, ya que el personaje tiene dos hijos, otros más comentan que los saiyajin como tal no tienen un concepto de la sexualidad, siendo una sociedad instintiva. Esto último se refuerza porque anteriormente el creador, Akira Toriyama, comentó que la raza de Goku es una raza guerrera que sólo está interesada en pelear, su reproducción es más por conservar la especie.

Fuera de eso, en Dragon Ball jamás se ha profundizado en temas sobre la sexualidad, ya que es un anime y manga creado para los jóvenes, siendo el tema la acción y las peleas lo que destaca de la franquicia, por lo mismo es que ha llamado la atención de muchas personas alrededor del mundo.

Sin embargo, ni el poderoso Goku se salvó de los memes que el post en Reddit generó, fue así como se volvió tendencia en Twitter, dejando a muchos pensando en esa teoría... ¿Será o no válida?