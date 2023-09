Termina la huelga de guionistas en Hollywood tras 148 días; esto se sabe

Luego de 148 días, el gremio de escritores puso fin a la huelga en Hollywood, pues por fin alcanzaron un acuerdo con la Alianza d Productores de Cine y Televisión. Este trato podría modificar radicalmente la industria del entretenimiento en el mundo.

El Sindicato de Guionistas es Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) publicó los detalles de los términos del contrato que estará vigente del 25 de septiembre de este año hasta el 1 de mayo de 2026.

"La Junta WGA y el Consejo WGA también votaron a favor de levantar la orden de restricción y poner fin a la huelga a partir de las 12:01 a.m., hora del Pacífico (3:01 a.m., hora de Miami) del miércoles 27 de septiembre. Esto permite a los guionistas volver a sus trabajos durante el proceso de ratificación, pero no afecta al derecho de los miembros a tomar una decisión final sobre la aprobación del contrato", escribió el WGA a través de un comunicado.

Dentro del documento destacan las nuevas normas relacionadas con el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) generativa y los modelos de bonificación dentro de las plataformas de streaming.

El acuerdo prohíbe el uso de IA para escribir o reescribir guiones, además de que señala que el material escrito por esta tecnología no puede considerarse fuente: "El contenido generado por IA no puede utilizarse para socavar el crédito de un escritor o sus derechos separados", se puntualiza.

Con respecto a las plataformas de streaming, para las producciones con presupuestos de al menos 30 millones de dólares, la compensación mínima del escritor por una historia y un guión para televisión aumentará un 18 por ciento y hasta los 100 mil dólares.

Asimismo, los salarios mínimos residuales para las producciones de streaming de gran presupuesto aumentarán en más de una cuarta parte, mientras que otros residuos de los servicios de video por demanda generarán una bonificación del 50 por ciento para los escritores, cuando los programas sean vistos por una quinta parte de los suscriptores nacionales en los primeros tres meses de ejecución de un proyecto.

Es decir, los escritores podrían ganar más de 9 mil dólares por un episodio de media hora y más de 16 mil dólares por un episodio de una hora para producciones de gran presupuesto en los mejores servicios.

El final de la huelga de los guionistas supone esperanzas para el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) que se mantiene en paro desde el 14 de julio y que desde entonces no ha mantenido ninguna reunión con los estudios, paralizando casi en su totalidad las producciones de Hollywood.

