Terror de Macabro vuelve presencial

El festival de cine de horror Macabro celebra su edición 21 y vuelve de manera presencial tras dos años de pandemia, en los que, debido a los protocolos sanitarios, se tuvo que llevar a cabo de manera virtual e híbrida. La directora del encuentro, Edna Campos, reconoció que ha sido un reto regresar, pues, asegura, fueron años complicados.

“En 2020 no se pudo hacer nada en espacios públicos. Fue un golpe fuerte, pero afortunadamente tomamos buenas decisiones al hacerlo de manera virtual. Salió una edición pequeña de cinco días, pero fue muy cansada. En 2021 fue complejo, pero no fue tan difícil. Creo que lo más complicado es este año del retorno a presencial, por cuestiones de presupuesto debido a la crisis económica que se está viviendo, y también la pandemia sigue y no debemos confiarnos”, dijo Edna Campos en entrevista para La Razón.

El encuentro cuenta con un atractivo programa del 17 al 27 de agosto, periodo en el que los amantes del cine de género podrán deleitarse con cintas tanto nacionales como internacionales. Para la inauguración se proyectará El año de la plaga en el Teatro Esperanza Iris, película protagonizada por la actriz mexicana Ana Serradilla.

La edición 21 de Macabro está dedicada a las distopías, la ciencia ficción y el cine de fantasía de horror. Estará conformado por 109 películas en exhibición: 54 largometrajes, 21 estrenos nacionales, cinco lanzamientos latinoamericanos, seis mundiales, 55 cortometrajes y 17 proyectos inscritos en Macabro Coven, iniciativa del festival enfocada en apoyar a cineastas mujeres.

“En Macabro hemos intentado impulsar la producción de cine de terror hecho por mujeres. Aunque no hay tantas películas hechas por directoras, lo que sí estamos viendo es que hay más productoras. Una de las cintas que destaca es Bienvenidos al infierno, de Jimena Monteoliva, quien es una directora argentina, entre muchas otras más. Se está viendo y están pisando fuerte, y, a nivel personal, me parece fantástico”, apuntó la directora del festival a este diario.

Una de las actividades que llaman la atención es la exposición Robots, aliens y luchadores. Ciencia Ficción y cine B en México, que se exhibirá en las rejas del museo Panteón de San Fernando. La muestra es una retrospectiva a la combinación que se hizo entre el cine y los monstruos en la época de los luchadores mexicanos, tales como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras y Tinieblas, quienes se enfrentaron contra robots, vampiros, zombis y marcianos.

Entre los homenajes que se llevarán a cabo, destaca el póstumo al célebre actor Enrique Rocha. El tributo estará compuesto de cuatro títulos de cine de horror mexicano: Satánico Pandemonium, Muñeca Reina, La endemoniada y Satanás de todos los horrores, con funciones aún por confirmar.

Otro será el del director estadounidense Jordan Peele, con una retrospectiva de su obra, donde se proyectarán los dos largometrajes que lo posicionaron como uno de los cineastas más relevantes del cine de terror contemporáneo. Además, se llevará a cabo una función especial en la Cineteca Nacional de su más reciente película, Nope!

El dato: La ceremonia de clausura se llevará a cabo en la Biblioteca Nacional de México, donde se proyectará El año de la peste.