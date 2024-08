'The Acolyte': Disney cancela la serie de Star Wars después de una temporada; estos fueron los motivos

¿Por qué al público no le gustó 'The Acolyte'?

Al parecer, en redes sociales señalaban a la serie por ser demasiado políticamente correcta con inclusión de un grupo de actores diversos, donde incluso la creadora del show, Leslye Headland, terminó salpicada por ser miembro de la comunidad LGBT+.

"Honestamente, me entristece que la gente piense que si algo fuera gay, sería malo", dijo Headland a The Hollywood Reporter en junio. "Me entristece que un grupo de personas en Internet de alguna manera desmantelen lo que considero la obra de arte más importante que he hecho", agregó.

Además, la protagonista del show, Amandla Stenberg, reaccionó en redes sociales a los comentarios racistas que recibió por formar parte del proyecto. Esto afectó la percepción del programa, el cual no recibió la aceptación esperada, aunque no fue lo único, pues los fans de la franquicia señalaron que la historia no tenía sentido con el resto de las películas y series.

¿De qué trata 'The Acolyte'?

De acuerdo con la sinopsis oficial, The Acolyte se centra en "una investigación sobre una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). A medida que van surgiendo más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece".

Los eventos de la serie se daban 100 años antes del Episodio I de la historia (La Amenaza Fantasma). Los actores eran un cast diverso, con las participaciones de Lee Jung-jae, Charlie Barnett, Dafne Keen, Rebecca Henderson, Jodie-Turner Smith, Carrie-Anne Moss, Manny Jacinto, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y la protagonista, Amandla Stenberg.

The Acolyte finalizó con un guiño que indicaba la posible aparición del Maestro Yoda en la siguiente temporada, aunque esto ya no sucederá, pues Disney ha cancelado el futuro de la serie de Star Wars.