"The Crown" fue nominada a seis categorías en los Globos de Oro 2021 y lo que no muchos se esperaban es que de hecho, fuera ganadora de cuatro de esas nominaciones.

Así como lo lees, la serie de Netflix que retrata la vida de la reina Isabel II de Inglaterra, logró posicionarse como la ganadora de cuatro categorías en los Globos de Oro 2021, las cuales son:

Mejor Serie Dramática

Mejor Actriz de Serie Dramática

Mejor Actor de Serie Dramática

Mejor Actriz de Reparto de Televisión

Globos de Oro que ganó "The Crown"

La serie de Netflix compitió con proyectos como "The Mandalorian" de Disney y "Lovecraft Country" de HBO. Sin embargo, la trama, la ambientación y caracterización de "The Crown" la hicieron coronarse como la "Mejor serie de drama" de los Golden Globes 2021.

Pero por si esto fuera poco, tanto Josh O' Connor (que da vida al príncipe Carlos) como Emma Corrin (quien interpreta a Lady Di) hicieron denotar su capacidad actoral al hacerse acreedores de los premios a Mejor actor y actriz de serie de drama, poniendo en alto a la aclamada serie "The Crown".

Aunque no podemos olvidar a la actriz Gillian Anderson, quien gracias a su interpretación de Margaret Thatcher en "The Crown", logró recibir el premio a "Mejor actriz de reparto de Televisión", premio que en suma con los anteriores, logró posicionar a "The Crown" como una de las series con más premios en los Golden Globes 2021.