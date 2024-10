The Killers, Simple Plan y Belanova arrasan en el Pulso GNP

En Querétaro, Querétaro

Con un ecléctico cartel, el Festival Pulso GNP 2024 hizo vibrar a Querétaro. The Killers, Simple Plan y Belanova fueron las agrupaciones principales, al dejar una marca imborrable en los 40 mil asistentes que se dieron cita el sábado pasado.

El concierto de The Killers fue uno de los momentos más destacados. La banda consolidó su posición como un icono del rock alternativo con una presentación repleta de energía y carisma. Liderada por Brandon Flowers, la agrupación interactuó constantemente con el público ofreciendo una impecable interpretación de sus éxitos.

Pierre Bouvier, vocalista de Simple Plan. Foto: Carlos Mora

Uno de los momentos más comentados fue cuando invitaron a un fan a tocar la batería en “For Reasons Unknown”, algo que suelen hacer en sus shows. Sin embargo, el afortunado no pudo seguir el ritmo y Flowers, con respeto, lo despidió del escenario sin que esto afectara la magia del espectáculo, que mantuvo al público cautivado.

Por su parte, Simple Plan ofreció un concierto vibrante, demostrando que está en uno de los mejores momentos de su carrera. Interpretaron éxitos como “Welcome to My Life” y “Perfect”, junto con canciones nuevas de su álbum Harder Than It Looks. La recepción del público mexicano fue cálida y apasionada, coreando cada canción.

Esteman, de los cantantes que más puso a bailar a los asistentes. Foto: Carlos Mora

Pierre Bouvier, el vocalista, expresó su aprecio por México, al considerar a los fans locales como los más entregados, lo que se reflejó durante el concierto que estuvo lleno de nostalgia y energía, lo cual reafirmó a Simple Plan como referente del pop punk.

Belanova también tuvo un emotivo regreso a los escenarios, con un espectáculo cargado de nostalgia. Denisse Guerrero, Ricardo Arreola y Edgar Huerta revivieron grandes éxitos como “Rosa pastel”, “Baila mi corazón” y “Tus ojos”. Su regreso, muy esperado tras varios años de pausa, fue recibido con entusiasmo por sus fans, quienes los motivaron a regresar.

Silvana Estrada recordó sus inicios musicales. Foto: Carlos Mora

La atmósfera del concierto recordó a la era de los años 2000, con Belanova conectando de nuevo con su audiencia a través de su característico sonido electrónico.

Además de estos grandes nombres, el festival también contó con actuaciones de Franz Ferdinand, Silvana Estrada, Esteman, Little Jesus, Sabino y Los Auténticos Decadentes, entre otros, haciendo de Pulso GNP 2024 una experiencia musical inolvidable.