The Walking Dead: ¿Cuándo y dónde ver el primer capítulo de la temporada 11?

La temporada 11 de The Walking Dead llega a la televisión y los primeros episodios ya están a punto de estrenarse en AMC+ y ya no en Fox.

En esta última temporada de The Walking Dead llega con las participaciones de los conocidos actores Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan.

El primer capítulo de la temporada 11 de The Walking Dead se estrena este domingo 15 de agosto por AMC+ a las 21:00 horas como un pre lanzamiento. Además el episodio contará con dos repeticiones, una el lunes 16 y otra el miércoles 18 de agosto.

Sin embargo, quienes no tengan este servicio de AMC+, podrán ver el capítulo y la primera parte de la temporada a través de AMC hasta el 22 de agosto, mientras que en América Latina el estreno será por Star Plus y ya no por FOX como ocurría antes.

La primera parte de la temporada 11 de The Walking Dead, la cual se integra de ocho episodios, se estrenará el 22 de agosto. Mientras que la segunda parte, que tendrá otros ocho episodios, llegará en el 2022, en el mismo año se espera la parte final que concluya la historia de Zombies que inciió en el 2010 y que fue un éxito mundial.