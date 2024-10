Ticketmaster se cae; usuarios reportan que no pueden entrar por sus boletos

La plataforma de Ticketmaster presenta problemas y los usuarios reportaron que está caída y no pueden entrar a descargar sus boletos.

Los cibernautas señalaron que no pueden entrar a sus cuentas de Ticketmaster porque una vez que ingresan a la plataforma y meten sus datos de correo y contraseña Ticketmaster les niega el acceso.

Sale una leyenda de que “se produjo un error” inesperado a la hora de iniciar sesión, por lo que los usuarios están preocupados.

Usuarios reportan caída de Ticketmaster Foto: Especial

Los fans aseguran que no pueden entrar para descargar sus boletos para los conciertos que están próximos e incluso hay presentaciones hoy en la noche, por ejemplo, esta hoy se presentan The Hives y The Damned en el Palacio de los Deportes en México, pero parece que el problema también se está replicando en otros países, ya que las quejas no solo están en español, sino también en inglés.

“@Ticketmaster_Me @Ticketmaster necesito entrar a mi cuenta para descargar los boletos para un show de hoy y no puedo entrar”, “¿Cómo es que @Ticketmaster está desconectado cuando estoy tratando de conseguir mis entradas en mi teléfono para @SabrinaAnnLynn", “La caída de Ticketmaster me está dando ansiedad”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.