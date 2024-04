Legna Hernández denuncia que sufrió abuso por parte de un actor de Disney: 'No paré de decirle que no'

La tiktoker Legna Hernández rompió el silencio y acusó que sufrió abuso sexual por parte de un actor de Disney.

La influencer asistió al podcast de “Un tal Fredo” en donde contó que tras vivir una relación tóxica de manipulación y hasta secuestro, tuvo que pasar por el abuso sexual con este actor de Disney, de quien no reveló su identidad y solo señaló que huyó para Argentina.

La tiktoker contó que el hombre se metió a su cuarto con la excusa de que estaba buscando una dirección.

“Abro y lo veo a él, me enojo y le digo: ‘¿Qué haces aquí?’ y me dice ‘Oye, me puedes decir la dirección?’ y yo con la lente en la mano, regreso, lo pongo en su estuche y cuando volteo ya había cerrado la puerta”, contó Legna Hernández.

La influencer señaló que por mucho tiempo se culpó del abuso sexual. “Este chavo abusó de mí ese día y para mí fue muy choqueante que fuera él porque es actor de Disney, la persona que menos crees. La verdad es que antes me culpaba mucho, yo nunca pare de decirle que no, pero siempre intenté que se acabara lo antes posible”, dijo.

La tiktoker contó que buscó a uno de los amigos de su agresor, quienes le informaron que el sujeto se fue a Argentina. “Tenía planeado lo que iba a hacer, que ya tenía vuelos para irse”, dijo Legna.

Así fue la relación tóxica de Legna Hernández en la que la manipularon y fue secuestrada

Legna Hernández contó que fue novia de un influencer y que aunque él le decía que era inteligente, él la hacía sentir “estúpida”:

“Él siempre me decía que yo era súper inteligente, que por eso andaba conmigo, aunque me hacía sentir muy estúpida”, comenzó su relato.

Dijo que su relación era buena la inicio, pero él pronto fue convirtiéndose en alguien controlador y que incluso compartía fotos íntimas de ella sin su consentimiento a otras personas.

“Yo ya estaba muy incómoda, ya sentía una espinita. Una vez se pone súper borracho y que le quito el celular, me fui corriendo al baño y lo revisé... Tenía una conversación y se me hizo súper enfermo porque le había mandado cosas mías que le había mandado sin mi autorización y como que con eso se excitaban los dos”, dijo.

Reveló que su expareja la obliga a hacer cosas que ella no quería en la intimidad e incluso la ponía a contactar a otras mujeres.

La tiktoker contó que su ex la secuestró varias veces, pero cuando la llevó a un hotel fue cuando pensó que la iba a matar.

“Me volvió a secuestrar, me llevó a un cuarto de hotel, me encierra... Yo sentía que me podía matar”, contó.