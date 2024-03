¿Qué le pasó a Red Solo? El influencer de cine que sufrió un ataque depresivo

Red Solo preocupó hace un par de días a sus seguidores al publicar un alarmante mensaje con el cual preocupó a su audiencia, quienes enseguida se cuestionaron qué pasaba con el influencer que crea contenido de cine en redes sociales, al señalar que podría encontrarse en riesgo su vida. Ahora, se sabe qué fue lo que llevó la influencer a publicar el consternante comunicado.

Los seguidores de Red Solo señalaron que el influencer podría atentar contra su vida tras un sentido mensaje donde se despedía del público en general, tras señalar que no estaba orgulloso de su comportamiento reciente dentro de su vida privada: "me siento tanto satisfecho de haber logrado aunque sea una corta lista de logros y sueños, así como también indigno de ellos. A mis amigxs les agradezco el apoyo que me dieron, antes, durante y después. A mi familia, más que agradecer les pido una enorme disculpa" señaló en aquel momento.

¿Qué sucedió con Red Solo?

Dos días después del preocupante anuncio, las cuentas de Red Solo se reactivaron al publicar un comunicado hace tan solo un par de horas, en el cual revelan lo que muchos creían; el tiktoker sufrió de un episodio depresivo que lo hizo querer terminar con todo y donde una pronta intervención de seres queridos le ayudó a continuar.

"Agradecemos su interés en el bienestar de Red, podemos confirmarles que sufrió un episodio depresivo" señalaron en el nuevo texto "gracias a la intevención pronta de personas cercanas a él en la ciudad, se le pudo resguardar y fue atendido con prontidad" aseguran.

Actualizan el estado de salud de Red Solo; esto sucedió. Foto: Instagram

Asimismo, revelan que el creador de contenido "actualmente está bajo el cuidado de su familia" y que ellos son los encargados de trasladarlo a un sitio donde pueda tratarse de la manera más oportuna. Finalmente, se pidió respeto en general para Red Solo y su familia, mientras que se agradeció por el interés sobre la vida del joven.

¿Quién es Red Solo?

Red Solo es un popular influencer que se viralizó en redes sociales por unir su trabajo al comentar cintas y series populares con el hablar sobre situaciones sociales como la discriminación y el racismo. Con tan solo 28 años de edad, el tiktoker ha cobrado notoriedad en redes, pues en dicha plataforma cuenta con más de 500 mil seguidores, y se convirtió para muchos en una persona par admirar. Ahora, el famoso reveló sufrir un episodio depresivo que lo llevó a considerar terminar con su vida.