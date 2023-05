Tina Turner adiós a la explosiva reina del rock and roll

En la historia del rock hay una mujer que se coronó como la reina, con su energía y electrizante voz se apoderaba de todo escenario que pisaba, su baile y coreografías hipnotizaban a cualquiera y era todo un acontecimiento ver su gran sonrisa y su cabellera rubia salvaje muy al estilo punk. Era Tina Turner, quien ayer dejó este mundo.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música”, con estas palabras en sus redes sociales se informó de la muerte de una de las intérpretes más influyentes de todos los tiempos a los 83 años de edad.

Enseguida, en el imaginario colectivo comenzó a sonar “What’s Love Got to Do with it”, uno de sus más grandes éxitos, que al ver cómo lo interpretó en el memorable concierto de Río de Janeiro en 1988, ante 180 mil fans, sigue enchinando la piel, aun viéndolo en YouTube. La voz de Tina Turner envuelve nuestras emociones como lo hace también en “Proud Mary” y “The Best”.

La artista con Lionel Richie en los Grammy de 1985. Foto: AP

Sus amigos se despidieron de ella. Mick Jagger, líder de los Rolling Stones y con quien hizo diversas giras conjuntas, le dedicó las palabras más emotivas: “Estoy muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Era una intérprete y cantante de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré”, escribió el vocalista.

Willie Colón la recordó como “una de las grandes vocalistas del rock y una de las artistas más carismáticas”. La escritora Roxane Gay destacó que Turner siempre le recordó “que se puede prosperar y vivir una vida plena y alegre después de un gran sufrimiento”. Alicia Keys dijo: “¡Eres una fuerza feroz como mujer y como artista! ¡Todas estas cosas han sido faros de luz no sólo para mí, sino para las personas alrededor del mundo encontrándonos a nosotros mismos y nuestra valentía, de nuestra vulnerabilidad!”.

La cantante con Mick Jagger, en un show de 1985. Foto: AP

Aludieron al tortuoso pasado que tuvo Tina Turner cuando estaba casada con Ike Turner, quien la violentó física y emocionalmente, pero la Reina del Rock, a mediados de los años 70, después de una golpiza decidió huir con tan sólo 36 centavos en la bolsa.

A partir de ese momento se reinventó. Con Ike había tenido éxitos como “I Idolize You”, “Poor Fool”, “The Hunter” y “Proud Mary”, pero comenzó de cero en programas televisivos como The Hollywood Squares y Donny & Marie. Relanzó su imagen y comenzó a dar una serie de shows en cabarets de Las Vegas hasta la década de los 80, Rod Stewart la invitó a colaborar en el hit “Hot legs”, en el famoso programa Saturday Night Live.

Ver a Turner y a Stewart juntos también era todo un espectáculo como cuando cantaron “Get Back” en un concierto de esa época, los dos emanaban una energía especial sobre la tarima.

La también actriz, en el Paseo de la Fama, en 1986. Foto: AP

Tina Turner, con una carrera de nuevo en la cima se rodeó de grandes artistas, llegó a hacer dupla con Chuck Berry y con David Bowie, por ejemplo.

Por eso ayer con su partida hasta la Casa Blanca lo lamentó y Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, la describió como “una verdadera rockera. La más grande intérprete. La mujer profundamente sexy. Siempre una inspiración enegética para mí”; y Elton John la recordó como una de las artistas “más emocionantes y eléctricas del mundo”.

En 1983, Turner lanzó el sencillo “Let’s Stay Together” y un año después “What’s Love Got to Do with it”, que incluyó en su disco Private Dancer y que se convirtió en una de las canciones más populares de la historia.

Fue en el 2000 cuando decidió retirarse de los escenarios, a los 61 años, pero en 2008 volvió a cantar ante un público: en los Grammy junto a Beyoncé. Ese año ofreció su última gira mundial, la cual concluyó el 5 de mayo de 2009. Finalmente se retiró en 2013.

Ayer su voz se apagó, pero como dijo la NASA, Tina Turner, “simplemente, la mejor. Su legado siempre perdurará entre las estrellas”. Dichosas esas estrellas que verán su sonrisa y la escucharán cantar.