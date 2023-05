VIDEO. Yolanda Andrade reaparece con parche en el ojo tras haber estado muy delicada de salud

La conductora Yolanda Andrade reapareció en las redes sociales tras haber estado hospitalizada por haber sufrido un aneurisma.

Yolanda Andrade se encontraba muy grabe de salud, incluso la propia conductora declaró que no estuviera segura de librar la enfermedad.

"Tengo un problema del ojo que no se me ha quitado por el aneurisma que tengo acá", pronunció la famosa señalando su cabeza.

"Había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía la cita con el doctor, pero la cambiamos porque tenía que grabar, entonces debo tener mi prioridad que es mi salud y no me siento bien", agregó.

El periodista Jorge Carbajal reveló que Yolanda Andrade le dejó infomación valiosa que la conductora le pidió sacar a la luz en caso de que falleciera.

“Si pasa algo tu sabes lo que haces con eso, guárdalo y guárdalo bien”, señaló el periodista y añadió que Yolanda Andrade entregó la misma información a una tercera persona en caso de que a ella o a Jorge Carbajal les pase algo.

Así reapareció Yolanda Andrade con parche en el ojo

Yolanda Andrade hizo un live desde el estudio de su programa Moejoe. La conductora sorprendió por aparece con un parche en el ojo, tras el aneurisma que sufrió.

Asimismo, Montserrat Oliver compartió un poco de humor con Yolanda y le dijo que se parecía a la emblemática villanada de telenovela "Catalina Creel".

Yolanda Andrade se despidió de los fans que se conectaron a verla y agradeció el apoyo que le dieron en los días que estuvo convaleciente.