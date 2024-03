¿Qué tipo de cáncer tiene Kate Middleton? Esto es lo que se sabe

La familia real está pasando por un momento muy difícil, luego de que se revelara que la princesa de Gales Kate Middleton tiene cáncer.

Kate publicó un mensaje en video en sus cuentas oficiales y reveló que tras la cirugía abdominal que tuvo las pruebas arrojaron que padecía de cáncer, por lo que tiene que tomar tratamiento de quimioterapia.

“Las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, dijo en la grabación.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

La princesa pidió privacidad para ella y su familia para que puedan sobrellevar la enfermedad de una forma tranquila.

"Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha aportado un profundo sentimiento de alegría y estoy deseando volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo", comentó.

¿Qué tipo de cáncer tiene Kate Middleton?

Kate Middleton anunció que tiene cáncer, tras una cirugía en el abdomen, pero no reveló específicamente cuál es el tipo de cáncer que padece.

Sin embargo, de acuerdo con sitios especializados en medicina, en la pared abdominal se pueden generar algunos tumores que, aunque son generalmente benignos, los más frecuentes son los originados en el tejido graso (lipomas), vasculares (hemangiomas), de músculo liso (leiomiomas), tejido nervioso (schwanomas, neurofibromas), quistes de inclusión epidérmica o sebáceos, fibromas, histiocitoma fibroso benigno y lesiones pigmentadas benignas.

Aunque puede haber variantes atípicas o incluso malignas como: tumor fibroso solitario, tumores de células granulares (TCG) y tumores miofibroblásticos/seudotumor inflamatorio.

Según, el sitio elsevier.es, los tumores de células granulares pueden aparecer en pared abdominal sobre todo después de una cirugía o de manera esporádica. Son benignos, pero pueden tener una variante maligna.

Debido a que la princesa no ha anunciado el tipo de cáncer que tiene, los usuarios tienen que esperar a que se revele más información al respecto.

Con esta revelación quedan aclarados los rumores de por qué la princesa se notaba diferente en sus últimas apariciones públicas, las cuáles desataron varias teorías en las redes sociales.