Titanic, la cinta que hizo zarpar al cine en Baja California

En Rosarito, Baja California

Hace 27 años James Cameron eligió el pueblo pesquero de Popotla, en Rosarito, Baja California, para llevar uno de sus más ambiciosos proyectos: Titanic. Se construyó un estudio cinematográfico especialmente para el rodaje de la cinta, ahora conocido como Baja Studios; sin embargo, nadie imaginaba el impacto que tendría a nivel mundial ni lo que significaría para la entidad, pero sí se corría la voz de que se necesitaban extras para algunas escenas, así que algunos fueron a la aventura y otros llevaron a sus hijos, era tal la curiosidad que hubo quienes acudían a tomar fotografías de lo que ocurría durante la filmación.

Así lo recuerda Alfredo González, editor y consejero de la Cámara Nacional de la Industria del Cine (Canacine) de Baja California, quien es oriundo de Tijuana y era niño cuando se filmó Titanic en Rosarito.

“Tenía seis años, en Tijuana me acuerdo que a mi mamá le decían, lleva a Alfredo a que sea extra, están contratando para una película, sobre todo para las escenas donde embarcan y demás. Un amigo tiene fotos de Leonardo DiCaprio, gente que sí tenía mayor noción de lo que estaba pasando iba a ver las instalaciones o intentaba acercarse. El suegro de mi papá estuvo en el consejo fundacional de Rosarito, nos platicaba que sabían que se iba a hacer una película, que era gente de Hollywood y que iba a ser importante, pero no se tenía noción de que iba a ser una gran película, la misma comunidad no tenía esa noción, el impacto que iba a tener en la historia del cine”, comentó Alfredo González en entrevista con La Razón.

Pasillo que lleva a los camerinos de los estudios. Foto: Adriana Góchez, La Razón

El director James Cameron acudió personalmente a elegir los terrenos donde se construiría el estudio y el rodaje inició en 1996, según Rolando Navarro, asistente de operaciones de Baja Studios y quien fue extra durante el rodaje de Titanic.

El histórico lugar fue acondicionado con cuatro foros, en uno, por ejemplo, se concibió la famosa escena donde Jack se queda en el agua y Rose sobre una tabla para sobrevivir; en otro, que cuenta con el tanque interior para cine más grande en el mundo de 30 por 60 metros y con capacidad para cuatro millones de galones de agua, se rodaron las secuencias del hundimiento del barco. “Aquí fue esa magia”, comentó orgulloso Navarro.

Si bien el estudio que antes pertenecía a la 20th Century Fox y desde 2007 fue adquirido por Baja Acquisitions, se iba a desmantelar, finalmente se quedó en Rosarito y actualmente permanece con un testigo de lo que pudo haber sido, pues aunque hay quienes lo consideran un proyecto que hizo zarpar a la industria fílmica de Baja California, otros afirman que se desaprovechó la oportunidad de capitalizar el éxito internacional que tuvo Titanic en beneficio del estado, sus creadores y profesionales del séptimo arte; o incluso ir más allá y pensarlo como un proyecto para impulsar el cine en el país.

Interior del foro donde se filmó la famosa escena de Jack y Rose en la tabla. Foto: Adriana Góchez, La Razón

Después de Titanic, la primera película que llegó a filmarse fue 007, El mañana nunca muere, de Roger Spottiswoode, en Baja Studios se hicieron los efectos especiales y las secuencias del tanque; después se rodaron Sueños de un asesino, de Neil Jordan, y Pearl Harbor, Michael Bay, de ésta última aún se conserva parte del barco que se usó para el largometraje protagonizado por Ben Affleck. Además de X-Men 3: La batalla final o El planeta de los simios.

“Titanic fue una semilla que fue germinando, la llamada generación Titanic, ahora está conformada por técnicos especializados bilingües, que andan viajando por todo México, trabajando en películas extranjeras, muchos de ellos eran carpinteros, secretarias”, señaló González.

El editor lamentó que no se haya hecho un proyecto alrededor de Baja Studios. “Los foros fueron hechos para una película particular, no para diversas cintas; por ejemplo, países como Nueva Zelanda empiezan a generar proyectos productivos orientados a la industria, foros, tanques, con estudios de posproducción, ven la posibilidad de atraer inversión y derrama económica, acá no se hizo, no había la noción pese a estar cerca de Los Ángeles, creo que ni a nivel federal se entendía el potencial que tenía”, apuntó Alfredo González.

Recreación de la casa de Selena para la biopic dedicada a la cantante. Foto: Adriana Góchez, La Razón

En los últimos años, como una manera de darle un nuevo impulso a Baja Studios han llegado producciones como Fear the Walking Dead y Selena: The Series, de ésta última todavía queda la recreación de la casa de la cantante que se construyó, así como el vecindario en el que vivió.

La popularidad que tuvo Titanic y los paisajes que ofrecen Rosarito, Ensenada, Tecate, San Quintín y Tijuana han hecho que la entidad sea un referente en la industria, en 2022 se registraron ante la Comisión de Cinematografía de Baja California 135 proyectos audiovisuales, entre cortos, películas, series y proyectos estudiantiles, dejando una derrama económica de 12 millones de dólares y generando dos mil empleos en la entidad, de acuerdo con cifras de Kurt Honold Morales, secretario de Economía e Innovación local. Mientras que en 2021 hubo 107 producciones, que dejaron una derrama económica de 12 millones 287 mil dólares.

Para 2023 se filmarán programas como Qué hacemos con mamá, de José Ramón Chávez Delgado, y Six Hours Away, de Nicholas Di Blasi, por ejemplo.

Barco que se utilizó durante el rodaje de Pearl Harbor. Foto: Adriana Góchez, La Razón

“Lo que sucede con los estudios es que alrededor del mundo hay estudios con mayor infraestructura, son como complejos casi habitacionales, falta mucho invertir en los estudios, impulsarlos. Tuvimos la infraestructura suficiente para una de las películas más caras de nuestro tiempo, ¿por qué no se entendió esa infraestructura para impulsar el desarrollo económico de un lugar?, ¿por qué no sucedió?; sería importante preguntarnos por qué a la película le fue bien y por qué los estudios no fueron un foco de desarrollo”, cuestionó González.

A 27 años de haberse rodado Titanic, el estado de Baja California, el cual es el tercero con mayor producción de cine en el país, pretende tomar el timón y volverse un destino de creación y producción del séptimo arte, muestra de ello es que recientemente se firmó un convenio entre Canacine y el gobierno de la entidad para seguir promocionándola como desarrolladora de la industria del cine.