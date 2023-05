Tunden a Arath de la Torre por amenazar a Joanna Vega-Biestro: 'No soporta la crítica'

Arath de la Torre está en medio de la polémica, otra vez, por su actitud explosiva, y es que esta vez la conductora de televisión Joanna Vega-Biestro lo acusó de haberla amenazado e intimidado en una fiesta infantil.

Joanna Vega-Biestro habló en el programa Sale El Sol y contó que Arath de la Torre se le acercó a reclamarle por unos comentarios que ella dijo cuando el conductor de Hoy publicó un video en el que insultó al público.

“En una fiesta infantil, sin el más minino respeto a su familia, a los anfitriones y a mi hija, se decide acercar y decirme que estaba muy molesto conmigo, yo le dije: ‘Arath entiendo, pero te pasaste con tu video’ y en eso se me pone (delante y comienza a gritar): ‘Te lo dije a ti’”, contó la conductora de Sale El Sol.

Joanna Vega-Biestro mencionó que le pidió a Arath de la Torre que la respetara porque ella tenía a su hija tomada de la mano, además de que iba sola.

“Entonces me dice: ‘¿Te vas a sostener?’ y yo le dije ‘por supuesto’ y por eso lo estoy haciendo público porque con mi hija no se va a meter Arath de la Torre, me dice: ‘Vete a la ching…’ y todavía involucra a mi hija diciendo que toda la porquería que yo soy se va a ir en contra de mi hija y a que él le va a dar mucha risa”, comentó Joanna Vega-Biestro.

Posteriormente Arath de la Torre se disculpó y aunque aseguró que nunca amenazó a Joanna Vega-Biestro, se disculpó y dijo que no fue el momento correcto acercarse a ella en una fiesta para niños.

Usuarios atacan a Arath de la Torre por amenazar a Joanna Vega-Biestro

Ana María Alvarado, compañera de Joanna Vega-Biestro en Sale El Sol, aseguró que Arath de la Torre no aguanta las críticas y reacciona de manera violenta.

En ese sentido los usuarios de Internet compartieron la misma opinión que Ana María Alvarado y pidieron, nuevamente, que Arath de la Torre, salga de la televisión, pues el conductor titular de Hoy y sale en El Privilegio de Mandar.

“Yo no sé por qué ese señor sigue en Hoy, tiene una cara de que odia estar ahí, se siente su vibra pesada, nadie lo tolera”, “JOANNA VEGA BIESTRO: Una Mujer, Una Dama, Una profesional en su chamba y viene un IMBÉCIL como Arath de la Torre y te falta al respeto. Un comediante burdo, básico y poco inteligente”, “Es un pinché prepotente, altanero siente que aún es el favorito de la empresa donde trabaja y se cree intocable cuando tiene una carrera en declive y mediocre”, fueron algunos de los comentarios en contra del presentador.

Es un barbarán y tienes razón todos sus proyectos no cuajan — Gina alarcon (@mageba04) May 22, 2023

Yo no se por Madr* ese señor sigue en Hoy, tiene una cara de que odia estar ahi, se siente su vibra pesada, nadie lo tolera y su presencia es horrible — KE▼IN (@Kvn_btw) May 22, 2023

@vegabiestro

JOANNA VEGA BIESTRO:

Una Mujer

Una Dama

Una profesional en su chamba

Viene un IMBÉCIL como Arath de la Torre y te falta al respeto.

Un comediante burdo, básico y poco inteligente.

¿Quien se cree? — Luis B. Del Toro F. (@LBDTF69) May 22, 2023