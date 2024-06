Tunden a Lupillo Rivera por anunciar canciones sobre Ariadna y Maripily de La Casa de los Famosos 2024

Recientemente, Lupillo Rivera dio a conocer que lanzaría dos nuevas canciones basadas en su experiencia en La Casa de los Famosos 2024. Como recordamos, el artista vivió momentos llenos de polémica al lado de particularmente dos mujeres: Maripily y Ariadna.

Al parecer, esto llevó a Lupillo Rivera a inspirarse en ambas para crear dos nuevos temas. Además, dio a conocer que también hay un libro en marcha que probablemente cuente su experiencia en reality show. Fue durante un en vivo que el cantante de regional mexicano dio a conocer los próximos proyectos que prepara para lanzar próximamente.

Lupillo Rivera prepara nuevas canciones sobre sus compañeras en La Casa de los Famosos 2024

Sobre las canciones, las nombró "Reina de paso" y "Macumba". Es evidente que estas canciones estarían dedicadas a Ariadna Gutiérrez y Maripily Rivera respectivamente. Ambas pasaron de llevarse bien con el cantante a detestarlo, tacharlo de machista y buscar la manera de alejarse de él durante su tiempo en el show.

Esto ya que "Reina de Paso" haría alusión a que Ariadna fue reina de belleza y que el romance entre los dos fue corto, lo cual la llevó a estar solo "de paso". Por otra parte, "Macumba" es una manera a la que se refería el artista a Maripily.

Al contar sus próximos proyectos, el artista se mostró bastante divertido y detalló que "Macumba" será un tema muy descriptivo sobre la mujer en quien está inspirada, al estilo de "La Chona".

Critican a Lupillo por los títulos de sus nuevas canciones

"JAJAJAAJAJAA ese hombre no dueeeerme", "el sr no supera", "y ya se le olvidó que es hijo de dios y que debe amar a su prójimo" y "Le faltó la de me faltaron hu*vos", fueron los comentarios de quienes tundieron a Lupillo por revelar que sacaría dos temas claramente inspirados en sus compañeras de La Casa de los Famosos 2024.

A pesar de ello, hubo quien indicó que ellas tambien "le tiran" a Rivera, por lo que tiene todo el derecho de reaccionar: "el que se lleva se aguanta", "pues él tiene q aprovechar q aún está todo resiente para facturar" y "ay vvs MP y Ariadna puede hablar mal de el pero cuando Lupillo lo hace se atacan", son algunos de los comentarios de quienes defienden al hermano de Jenni Rivera.

Sin lugar a dudas, Lupillo Rivera buscar contestar con todo a Ariadna Gutiérrez y a Maripily Rivera, sus ex compañeras de La Casa de los Famosos México, con quienes no terminó nada bien al finalizar su paso por el reality.