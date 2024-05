Esta es la turbia historia real en la que se basó 'Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok'

“Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok” es el documental de Netflix que tiene a todos horrorizados, pues muestra la turbia manera en la que decenas de jóvenes bailarines cayeron en las garras de explotación del productor Robert Shinn.

Y es que Robert Shinn hizo que sus víctimas cortaran todo contacto con sus familias, argumentando que ser sus esclavos contemporáneos era parte de un plan de dios, por lo cual abusó de ellos a través de su agencia de talentos, la cual era a su vez una maquiavélica iglesia.

El documental “Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok”, de tres episodios, llegó a Netflix este 29 de mayo de 2024 y ya se ha convertido en tendencia por la manera en la que, a través de una historia real, exhibe esta situación.

La nueva docuserie de Netflix trata sobre una secta religiosa que ahora se disfraza de agencia de talentos y están generando millones explotando TikTokers en nombre de Dios 💀💀



Vayan a ver esa vaina 👇

Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult pic.twitter.com/UK2NzO94eO — Jp de KeDificil.com (@Jp_KeDificil) May 29, 2024

De acuerdo con su sinopsis, la producción se centrará en un grupo de bailarines de TikTok que se unieron a una agencia de representación y a su iglesia con el sueño de convertirse en grandes estrellas. Aunque al inicio todo va bien, empiezan a salir a la luz detalles escabrosos sobre el fundador y sus truculentas actividades.

La historia real de “Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok”

“Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok” se basa en la historia real de las hermanas Wilking, quienes desde pequeñas aspiraban a ser grandes bailarinas. Este deseo las llevó a subir a TikTok videos de sus bailes y por los cuales acumularon millones de seguidores en TikTok.

“Miranda y yo siempre quisimos que bailar fuera parte de nuestras vidas”, señala en el documental Melanie, su hermana.

Todo cambió en 2019 cuando Miranda decidió formar parte de 7M Films, Inc., una compañía de entretenimiento con sede en Los Ángeles, fundada por Robert Shinn, el también pastor de la Iglesia Shekinah… sin saber lo que le esperaría.

POV: eres bailarín de TikTok, entras a una agencia de talentos y terminas siendo parte de una extraña iglesia con un pastor que tiene secretos muy oscuros. 👀 La docuserie ‘Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok’ ya está disponible. pic.twitter.com/a5fAcHk47C — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 29, 2024

Al entrar a la empresa, Miranda Wilking comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo con los otros integrantes y hacer a un lado a sus seres queridos, hasta que cortó toda comunicación con ellos.

Esto alarmó a sus padres y hermana, por lo que acusaron públicamente a 7M como una secta que controla a sus integrantes, Cuando salió la denuncia en 2022, varias personas respaldaron lo señalado por los Wilking y aseguraron haber vivido lo mismo durante décadas.

“Hombres y mujeres viajan a Los Ángeles soñando estar arriba de un escenario y quedan envueltos en cosas que no son buenos para ellos”, “Siempre nos hacía saber las sumas que ganaban. El dinero que ganaban, lo conservaba Robert”, “Comenzó como algo inofensivo, pero el control de a poco creció. Estabas en un ambiente no seguro”, “Te dicen que te alejes de tu familia y que trabajes en ti mismo. Te enseñan a morir para tu familia para salvarla. Era un hombre de Dios, no creí hacerme algo malo a mí y a otros”, “A todos los bailarines que están con ella, les controlan la vida”, son algunos de los testimonios de las ex víctimas de Shinn.

El director del documental, Derek Doneen, dijo que con el documental: “el público se sorprenderá de la facilidad con la que la gente normal puede verse absorbida por grupos parecidos a una secta y de lo devastador que puede ser el impacto en sus familias, amigos y comunidades. Estoy asombrado por las familias que nos dejaron entrar mientras trabajaban incansablemente para rescatar a sus seres queridos”.

Te contaríamos qué pasó después, pero no queremos spoilerate el documental “Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok”.