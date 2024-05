Twenty One Pilots anuncia tres conciertos en México: checa las fechas, lugares y venta de boletos

La banda Twenty One Pilots sorprendió a los fans al anunciar tres fechas de conciertos en México, además del show privado que darán en la Ciudad de México.

El dúo musical trae su tour The Clancy World Tour con el que promete emocionar a sus fans mexicanos.

¿Cuándo son los conciertos en México de Twenty One Pilots?

Twenty One Pilots se presentará en las tres ciudades más importantes del país: CDMX, Guadalajara y Monterrey, en las que dará épicos shows. En la Ciudad de México estará el próximo 20 de ferbero de 2025, mientras que en Guadalajara se presentará el 22 de febrero y en Monterrey el día 24 del mismo mes.

20 de febrero 2025 – CDMX – Foro Sol

22 de febrero 2025 – Guadalajara – Estadio 3 de marzo

24 de febrero 2025 – Monterrey – Estadio Banorte

¿Cuándo salen a la venta los boletos de Twenty One Pilots en México?

De acuerdo con la información publicada por Ocesa, los boletos saldrán a la venta el próximo 20 de mayo con la preventa de Citibanamex con la que los fans podrán adquirir sus entradas hasta con meses sin intereses. La venta general será el 21 de mayo.

Con este nuevo anuncio los fans ya están felices y emocionados, cabe recordar que hace unos días la agrupación anunció su concierto privado en CDMX y los fans que asistirán al show fueron seleccionados a través de una dinámica en las redes sociales.

Muchos de los seguidores del grupo musical se molestaron porque no fueron seleccionados, pero ya hoy se anunció la gira de Twenty One Pilots por México y esto emocionó mucho a sus fans.

“Diosito gracias”, “Bajo Dios”, “Es difícil decidir entre ellos y The Killers”, “Señor me has mirado a los ojos”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del grupo.

Hasta el momento no se han dado a conocer los precios de los boletos, pero se espera que en las próximas horas se filtren, sin embargo, en promedio, con base en los demás conciertos, el costo podría ser aproximadamente de unos 3 mil pesos en la zona de General A en el Foro Sol.