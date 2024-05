Twenty One Pilots en la CDMX: ¿Cómo asistir al exclusivo concierto de la banda en México?

Twenty One Pilots sorprendió al público mexicano este miércoles al revelar que llegarían a México el próximo 14 de mayo. La banda tiene una gran base de fanáticos en el país que desean poder disfrutar del dueto una vez más y han mostrado gran emoción con la noticia de su muy próxima llegada.

Este 2024 marca el regreso de Twenty One Pilots, con el próximo lanzamiento de su nuevo álbum, Clancy (17 de mayo), además de la serie de presentaciones exclusivas que la banda ha llamado "An evening with Twenty One Pilots".

Y es que al contrario de lo que suele suceder, Twenty One Pilots anunció su nueva presentación en México tan solo un par de días antes de que esta se volviera realidad, algo que conmocionó al público, quienes se mostraron sumamente entusiasmados por la noticia.

Esto ha hecho que muchos se pregunten cómo podrán asistir a este misterioso evento que ha dejar. Te contamos más sobre esta exclusiva presentación de la banda oriunda de Ohio.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Twenty One Pilots en México?

De acuerdo con lo que revelaron a través de Instagram, el concierto de Twenty One Pilots en Ciudad de México se llevará a cabo el próximo 14 de mayo. Hasta el momento, no se ha hehco público el sitio en el cual se llevará a cabo esta presentación, siguiendo el estilo de los anteriores shows exclusivos de la banda.

Cabe destacar que lo más probable es que se trate de un venue pequeño, por lo que no todos alcanzarán boletos para esta experiencia con la agrupación.

FUI EL PRIMER FAV Y MANDÉ LA PALABRA AL SEGUNDO QUE HICIERON EL ANUNCIO, DIOOOOOOOS, TWENTY ONE PILOTS SI VENDRÁ CON UN SHOW PEQUEÑO A MÉXICO, ESTOY MUY FELIZ pic.twitter.com/aAhvlhRQFx — dham ♡'s tørchbearer 🛸 (@forestdham) May 8, 2024

Aspi puedes ir al concierto de Twenty One Pilots en CDMX?

Para asistir al conierto de Twenty One Pilots en Ciudad de México, deberás de realizar un registro que te dará la oportunidad de ir al show. Cabe destacar que no por registrarte tienes tu pase garantizado, deberás seguir los siguientes pasos:

Primero deberás ir al perfil de Instagram de Twenty One Pilots y mandarle un mensaje directo con la palabra “Return”.

Después de esto te mandarán una página en donde te debes de registrar y solamente te pedirán tu correo electrónico y un número de teléfono.

Antes de que inicie la venta de boletos, Twenty One Pilots mandará el link para que los fanáticos compren sus boletos. Fanáticos aseguran qu ela venta de boletos comenzará a las 17:00 horas del centro de México.