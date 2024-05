Los Jonas Brothers posponen conciertos en México porque a Nick le dio influenza ¿cuándo son ahora?

Pésimas noticias para los fans de los Jonas Brothers, pues la banda de hermanos anunció que se vio obligada a posponer sus conciertos en la ciudad de México y en Monterrey, porque a Nick le dio un severo cuadro de influenza.

Cabe recordar que desde su pasada presentación el 30 de abril en Yucatán, los Jonas Brothers dejaron mucho que desear en su show, pues no interpretaron todas las canciones que estaban previstas, justamente porque Nick ya se estaba sintiendo malito.

Ahora, a través de sus redes sociales oficiales, Nick Jonas anunció que los conciertos que él y sus hermanos tenían previsto ofrecer en la CDMX y en Monterrey se pospondrán, pues se enfermó de influenza y tiene que mejorarse para así ofrecer un espectáculo digno para sus fans.

Los shows de la Arena Ciudad de México estaban previstos para el 3 y 4 de mayo, y los que iban a ser en la Arena Monterrey estaban programados para los días 6 y 7 del mismo mes.

no te pierdas: Lupillo Rivera CANCELA su concierto en la Arena CDMX entre polémica en La Casa de los Famosos 2024

"Hola chicos. He contraído la desagradable cepa de influenza A que ha estado circulando y no puedo cantar en este momento. Siempre queremos poder ofrecerles el mejor espectáculo y simplemente no puedo hacerlo para estos espectáculos en México en este momento", dijo Nick Jonas en el video todo triste.

¿Cuándo serán los de los Jonas Brothers en México?

Lamentablemente, los fans de los Jonas Brothers tendrán que esperar tres meses para poder disfrutar de sus mejores éxitos, pues los shows fueron reprogramados para agosto.

3 Mayo pasa al 21 de agosto 2024, 21:00 hrs Arena CDMX

4 Mayo pasa al 22 de agosto 2024, 21:00 hrs, Arena CDMX

6 Mayo pasa al 24 de agosto 2024, 21:00 hrs Arena Monterrey

7 Mayo pasa al 25 de agosto 2024, 21:00 hrs Arena Monterrey

En caso de que ya no quieras ir y prefieras que te reembolsen tu dinero, puedes solicitarlo mandando un mail a reembolsos@superboletos.com escribiendo en Asunto: REEMBOLSO JONAS BROTHERS CdMx o MTY, del 6 de mayo al 6 junio.