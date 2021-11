Twenty One Pilots ofrece show salvaje en el Corona

El Festival Corona Capital, que este año regresó tras haberse cancelado por la pandemia de Covid-19 y reunió en dos días a 124 mil personas, 66 mil menos que en 2019, cerró actividades con la presentación estelar de Twenty One Pilots, la cual ofreció un show salvaje y energético.

Pasadas las 22:30 horas, el dúo formado por Tyler Joseph y Josh Dun saltó al escenario principal para interpretar “Stress Out”. “Este es mi lugar favorito para tocar en el mundo”, dijo el vocalista.

Si bien el festival no parecía tener la cantidad de asistentes de ediciones pasadas, ayer convocó a 65 mil personas, el show de la agrupación estuvo plagado de momentos de gran intensidad acompañados de visuales, humo y luces, esto provocó que el público se aglomerara para cantar y saltar.

Hasta el cierre de esta edición, los estadounidenses habían interpretado canciones como “Heathens”, “Lane Boy”, “The Outside”, “Chlorine”, y “Jumpsuit”.

Momentos antes, Royal Blood hizo retumbar el suelo con las grandes distorsiones en el bajo y los ritmos potentes en la batería que los caracteriza. El dúo, que también encabezó el festival, hizo uso de todas sus armas musicales para exprimir la energía de los asistentes.

The Bravery en el Corona Capital. Álvaro Paulin/La Razón

“Es un placer visitar este país y estamos listos para el rock & roll”, fueron algunas de las palabras del vocalista Mike Kerr. De inmediato sonaron las notas distorsionadas y potentes de su bajo.

Interpretó “Boilermaker”, “Lights Out”, “Hook, Line & Sinker”, para finalmente abrochar su show con “Out of the Black” y “Figure It Out”.

Uno de los actos más esperados del día fue el de The Whitest Boy Alive. El grupo liderado por Erlend Øye (integrante de Kings of Convinience) se presentó en el escenario Corona Cero, de inmediato se llevó los aplausos y gritos de la gente que abarrotó cada centímetro del lugar.

Los sintetizadores y ritmos cadenciosos hicieron que todos perdieran la sana distancia para bailar sin parar durante casi una hora. “Fireworks”, “Time Bomb”, “Serious”, “Burning” y “Courage”, fueron algunos de los temas que la banda ejecutó.

Aurora cautivó al público. Álvaro Paulin/La Razón

Ya entrada la noche, los primeros beats de Rüfüs du Sol se hicieron presentes en el escenario Doritos. Con un show de luces repleto de colores y unos visuales hipnóticos adornados por las melodías y sintetizadores, la agrupación interpretó “Eyes”, “Like an Animal”, “On My Knees”, “Innerbloom” y “Next to Me”.

El día comenzó con pocas personas haciendo fila para acceder al Autódromo Hermanos Rodríguez, y es que el mundo ha cambiado por las nuevas medidas sanitarias, los festivales de música no son la excepción. Poco a poco, cientos de personas fueron entrando al recinto conforme el tiempo pasaba; sin embargo, no se abarrotaron los escenarios.

Pasadas las tres de la tarde y con una afluencia pequeña en el escenario Corona, el inglés Will Joseph Cook hizo acto de presencia. Su estilo musical, que mezcla el pop y el indie, consiguió que los asistentes comenzaran la jornada con gran ánimo.

Con la noche cayendo, la cantante de electro-pop Aurora inició su show. Con una bandera de la comunidad LGBT+ corrió por todo el escenario y al borde de las lágrimas dijo “Te amo” a todo el público. Sus dulces melodías vocales mezcladas con sintetizadores cautivaron a la gente. Algunas de las canciones que deleitaron fueron “Cure for Me” y “Exit for Love”.