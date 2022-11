Miley Cyrus ofrece un show épico en el Corona Capital

En su edición número 12, el festival Corona Capital rompió récord de asistencia al congregar a 255 mil personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, durante el fin de semana. Para el último día de actividades, la cantante estadounidense Miley Cyrus fue la encargada de abrochar las presentaciones con un show repleto de energía y actitud intensa.

Cerca de las 22:30 de la noche, Cyrus apareció en el escenario Corona y entonó los primeros versos de “Wrecking Ball”. Con un abrigo negro, boina, lentes oscuros y guantes del mismo color la también actriz fue de un lado al otro del escenario para lucir ante sus fans su poderío vocal.

Miley Cyrus, ayer Fotos: Chucho Contreras

“Quiero tocar con ustedes, no para ustedes, porque recién fue mi cumpleaños, quiero que esta presentación sea especial no sólo para ustedes sino también para mí”, dijo la vocalista, minutos después interpretó “WTF Do I Know”, “ See You Again” y “Plastic Hearts”.

Entre miles y miles de personas reunidas en el escenario principal, Miley se entregó al público mexicano, que sin dudarlo no dejó de corear, gritar, saltar y celebrar canciones como “Can’t Be Tamed” y “Angels Like You”. Hasta el cierre de esta edición la vocalista aún no terminaba su presentación.

Miley Cyrus, ayer Fotos: Chucho Contreras

Más temprano, en el escenario Vans tuvo lugar la presentación del rapero estadounidense Montero Lamar Hill, mejor conocido como Lil Nas X, quien provocó que toda la gente bailara y moviera la cabeza de arriba abajo. Como si fuera una obra de teatro y contara toda una historia, el show del cantante tuvo varios cambios de vestuario y coreografías al lado de sus bailarines. Con apenas un disco en su carrera, el también compositor encendió los ánimos con las rimas de temas como “Panini”, “TALES OF DOMINICA” y “MONTERO”. Con “Old town road”, pieza musical que impulsó su carrera gracias a que se volvió viral en la app de Tik Tok, el público estalló en euforia.

Lil NasX durante su presentación. Foto: Liliana Estrada (OCESA)

Mientras tanto en el escenario Corona, la banda inglesa IDLES reventó los oídos de los asistentes con sus agresivas y potentes piezas musicales. La presentación inició con “Colossus” y “Car Crash”. El cantante Joe Talbot dijo: “Son el mejor público del mundo, amamos México” y de inmediato sonaron las notas de “Mother”. Entre gritos, brincos, cerveza volando por los aires y con un gran mosh pit al centro, el público sudó y sacó toda la energía acumulada durante el día al ritmo de “Crawl!” “The Wheel” y “Danny Nedelko”. La presentación más energética y punk del día concluyó con “Rottweiler”.

Para esa hora, varios fans de Miley Cyrus también ya se encontraban en los alrededores del escenario principal y veían atónitos la presentación de IDLES y a los fans de la banda.

Alrededor de las seis de la tarde las luces comenzaron a encenderse por todo el festival y propició el ambiente idóneo para el show de la oriunda de Pasadena, Texas, Phoebe Bridgers. Acordes suaves y melodías cariñosas acariciaron los oídos de todos los presentes cuando sonaron canciones como: “Motion Sickness”, “Kyoto”, “Moon Song” y “I know The End”.

La oriunda de Pasadena, Texas, Phoebe Bridgers Fotos: Chucho Contreras

Kim Gordon, una de las mujeres más emblemáticas en la historia del rock a nivel mundial e icono de la escena alternativa, presentó su primera producción discográfica como solista titulada No Home Record. Entre las canciones que sonaron durante la tarde del domingo se encuentran “Sketch Artist”, “AirBnB”, “Don’t Play It”, “Earthquake” y “Grass Jeans”.

Kim Gordon, una de las mujeres más emblemáticas en la historia del rock Fotos: Chucho Contreras

Por su parte, en el escenario Viva Tent la cantante danesa Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, alias MØ, desató la fiesta total con su gran éxito “Lean On”. Otra de las actuaciones más destacadas del día fue la de Men I Trust, banda oriunda de Montreal, Canadá. Con un indie pop suave y terso para el oído, la agrupación presentó sobre el escenario Bosque canciones como “Tailwhip”, “Lauren” y “Show Me How”. Ambos escenarios lucieron repletos en cada actuación respectivamente.

Por la tarde, la banda de folk Father John & Misty hizo acto de aparición en el entarimado y mantuvo la atención del público durante los 40 minutos que duró su presentación. Minutos antes, con el sol cayendo sin piedad sobre el Autódromo Hermanos Rodríguez, The Jungle Gigants puso a bailar a toda la gente, que sin importar tener su cerveza en la mano, brincaron y bailaron todo el tiempo.

The Jungle Gigants Fotos: Chucho Contreras