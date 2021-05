Twenty One Pilots: Livestream Experience, el show online del dúo musical

El pasado viernes 21 de mayo, el dúo estadounidense, Twenty One Pilots, realizó un show virtual a través de una página web creada a principios de abril. Ese mismo día, se estrenó su nuevo álbum "Scaled and Icy", el cual fue lanzado en YouTube con videos de las lyrics de cada canción, donde los 11 temas ya tienen más 2 millones de reproducciones, además de ser estrenado en diferentes plataformas digitales.

Durante todo el día 21, los fans demostraron su amor a la banda en redes sociales, haciéndolos tendencia rápidamente en Twitter e incluso así fue durante su concierto virtual, el cual dio inicio a las 4 PM con un pre-show en donde mostraron diversos vídeos de giras anteriores.

El show de verdad, empezó a las 7 PM, al inicio sólo apareció el vocalista Tyler Joseph junto a dos presentadores, todo parecía como si de una presentación televisiva en vivo se tratara, los conductores bromeaban con Tyler sobre el nuevo álbum y el chico sólo se mostraba serio, al ser interrumpido cuando trataba de decir algo.

ψ photos from the livestream • thanks for checking out the new album and tuning in pic.twitter.com/hUr8qsrzMM — twenty one pilots (@twentyonepilots) May 24, 2021

En un momento, la cámara se centra en el vocalista y éste empieza a cantar "Choker", tema de "Scaled and Icy", para así dar comienzo con el concierto, los presentadores y el set de televisión desaparecen para mostrar un escenario diferente con una combinación de colores pastel, un dragón y el baterista, Josh Dun, al fin hace su aparición para acompañar a Tyler.

Conforme avanza el show, suenan canciones de sus discos anteriores, como "Stressed Out", "Migraine", "Morph" y "Holding Onto You", tema tras tema el escenario va cambiando y diferentes bailarines se hacen presentes, siempre yendo al son de lo que Twenty One Pilots trata de transmitir con la canción que suena en el momento, abriendo paso también a una infinidad de teorías que los fans no esperaron para publicar en redes.

El concierto se interrumpe un par de veces, los culpables de esto son los presentadores que se vieron al inicio y como si fuera un comercial de los 80's, promocionan el disco "Scaled and Icy" pero algo cambia en ellos tras cada interrupción, golpes en sus rostros y marcas de alguna pelea se hacen presentes en ambos presentadores, incluso sus ojos cambian de color.

Tyler Joseph y Josh Dun siguen con el show luego de cada interrupción, mostrando aún más escenarios y bailarines con coreografías como de película musical. Los chicos tocan más canciones de su nuevo álbum como "Mulberry Street", "Redecorate", "Shy Away", y "The Outside", pero no hay duda que unas de las mejores presentaciones son las de "Heathens" y "Trees", con Tyler cantando al ritmo de su ukelele, sobre un bote a la deriva y un fondo lleno de estrellas.

No todas las canciones de "Scaled and Icy" fueron tocadas pero si temas memorables de discos anteriores, siendo "Jumpsuit", "Heavydirtysoul", "Ride", "Car Radio" e incluso "Level of Concern", que fue lanzada durante el encierro mundial por el COVID-19 y la cual habla un poco sobre ese encierro.

Para el final del espectáculo y sin más "cortes comerciales", se escucha una alarma de fondo, Tyler camina por los escenarios y se ve correr a mucha gente alrededor, empieza a sonar "Never Take It", seguida nuevamente de "Choker", enfocando el rostro del vocalista y llevándonos de nuevo a la presentación inicial, con los dos conductores y Tyler sentados en el sillón del programa de "TV en vivo".

Y es así como termina el show, uno de los más memorables por el nivel de producción que llevó detrás, todos los cambios de escenarios, junto a los bailarines y el trabajo tanto de Tyler Joseph como de Josh Dun, es lo que hizo de éste concierto algo impresionante, aunque la duración pudo ser más, una hora fue bien llevada para que Twenty One Pilots nos mostrara la calidad con la que siempre realizan sus shows, sin importar si es online o presencial.