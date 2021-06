¡Twenty One Pilots regresa a México! Conoce las fechas de los conciertos

Desde hace unos días, había rumores de que el dúo musical, Twenty One Pilots, regresaría a los escenarios con un nuevo tour para promocionar su más reciente álbum, "Scaled and Icy". Todo empezó por una historia en Instagram del vocalista, que decía "Let's go back on tour" y mostraba sólo una pequeña parte de las cabezas de los dos integrantes.

La confirmación llegó un día después, el pasado 16 de junio anunciaron a través de sus redes sociales su "TAKEØVER TOUR", que da inicio en otoño de 2021 en el Bluebird Theater, de Denver, Colorado. En el vídeo explican que será una semana en cada ciudad, moviéndose de un lugar a otro, desde un pequeño club hasta un estadio.

Así mismo, en el corto promocional aparecen dos ciudades fuera de los Estados Unidos, Londres que ya tiene fechas para junio de 2022 y la Ciudad de México, aunque en ésta sólo aparece un "Próximamente", sin embargo, se espera que las fechas sean de igual forma para el siguiente año.

Y como la banda menciona, también hay que esperar a que digan los recintos en los que van a presentarse, de momento parece que toda una semana darán conciertos sólo en CDMX pero estaremos atentos para cualquier información que sea liberada, desde los recintos hasta los precios de cada boleto.

El año pasado, Twenty One Pilots se presentaría en un nuevo festival llamado Tecate Emblema, pero debido a la pandemia por COVID-19, éste fue suspendido hasta nuevo aviso. La cuenta oficial del festival no ha mencionado nada, pero luego de que Tyler Joseph y Josh Dun confirmara que vendrán a México, las esperanzas de que el festival resurja con ellos como artistas principales, se vuelven cada vez más grandes.