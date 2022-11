El compositor, arreglista, director, clarinetista y saxofonista cubano Paquito D’Rivera (La Habana, 1948), quien —junto a Amanda Miguel, Miriam Hernández, Rosario, Rita Lee, Abraham Laboriel, Manolo Díaz y Yordano— fue galardonado, el pasado miércoles 16 de noviembre, con el Premio a la Excelencia en el contexto de las actividades complementarias de los Latin Grammy 2022, comparte a La Razón que es una distinción que lo estimula y agradece por permitirle “hacer lo único que realmente me interesa en la vida: tocar música”.

“Este es un reconocimiento que recibo con agradecimiento, lo considero muy estimulante para seguir trabajando después de casi 70 años: es increíble que me den un premio de tanta acreditación por abocarme a lo que disfruto todos los días de mi vida. Doy gracias por aceptarme como instrumentista”, expresó en entrevista telefónica desde Barcelona Paquito D’Rivera, quien además posee un doctorado Honoris Causa en Artes Musicales por la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

La Academia Latina de la Grabación reconoció con dicha distinción la trayectoria del instrumentista que practica el jazz latino en consonancia con todas las gamas de la música latinoamericana y apego a las concordias de lo clásico. D’Rivera debutó profesionalmente a los 10 años de edad en el Teatro Nacional de La Habana con gran éxito. Cuenta con una trayectoria de más de 60 años como integrante o líder de agrupaciones emblemáticas (Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, Banda del Ejercito Cubano, Orquesta Cubana de Música Moderna, Irakere, Havana/New York Ensemble...). El hijo del célebre saxofonista y director de orquesta cubano Tito Rivera está considerado por la crítica especializada como “una de las mayores figuras del panorama musical contemporáneo”.

¿Cómo inicia esta pasión por la música? La ‘culpa’ de todo esto la tiene mi padre, cuestión que le agradezco. Saxofonista, estudiaba su instrumento todos los días, cuentan que yo me sentaba a su lado con un saxofoncito de plástico a imitarlo. Me compró un pequeño saxofón y me enseñó a tocarlo: ahí comenzó todo. Pero, quizás la cosa toma significado especial cuando mi padre llegó a casa con un disco de Benny Goodman y quedé seducido por una sonoridad que después supe que era swing, en una ejecución en el Carnegie Hall de Nueva York.

El premio es para mi padre, quien me impulsó en esta carrera tan maravillosa, la de ser músico. Le tengo mucho cariño al galardón que obtuve en los 70 junto con Irakere, grupo que fundó mi amigo el pianista Chucho Valdés

Paquito D’Rivera, Clarinetista

¿Quince premios Grammy y ahora éste en la categoría de Excelencia musical? En realidad, los premios son eventualidades, azares de la vida. Nunca he trabajado para los premios; para mí el premio es haber colaborado con tantos músicos trascendentes y estar en contacto con personas interesantes a lo largo de estos años. El premio es para mi padre, quien me impulsó en esta carrera tan maravillosa, la de ser músico. Oficio en el que pongo lo mejor de mí siempre. Si volviera a nacer, repito en esta faena y creo que lo haría mejor. Le tengo mucho cariño al galardón que obtuve en los 70 junto con Irakere, grupo que fundó mi amigo el pianista Chucho Valdés.

¿Reencuentro después de muchos años con su amigo y cómplice musical, Chucho Valdés? Grabamos el álbum I Missed you, Too, que sella nuestro reencuentro después de muchos años distanciados por problemas políticos. La hermandad crece, acabamos de actuar juntos en el Barcelona Jazz Festival 2022 en el Palau de la Música. Hemos vuelto a tocar después de 42 años. Llegué a España en 1980 y no he vuelto a Cuba. Decidimos hacer esta reunión, no hemos parado de girar por toda Europa y Estados Unidos en todo este año presentando el álbum.

¿Piensa en regresar a Cuba y tocar para los cubanos? Es una obsesión: todos los días pienso en esa posibilidad; pero, eso será cuando haya libertad en mi país sometido a una dictadura durante 63 años. La cultura en Cuba está en crisis: muchos artistas están encarcelados y otros han sido ignorados o silenciados por el régimen. Los mayores representantes de la cultura cubana viven en el exilio. Ese sueño mío no lo veo realizado hasta que la situación política no cambie de manera radical en Cuba.

¿Varios cubanos galardonados en los Latin Grammy 2022? Me alegra que los músicos cubanos sean reconocidos. Esta edición reconoció a la vocalista Aymée Nuviola en compañía del pianista Gonzalo Rubalcaba; también a Lenier Mesa, Síntesis, Eme/X Alfonso y Chucho Valdés. Sorpresivo que una cantante cubana de 95 años, Angela Álvarez, haya sido galardonada en la Categoría de Mejor Artista Revelación. Esa isla, donde nací, es un espacio histórico de grandes músicos. La música afrocubana tiene presencia hace siglos en todo el planeta.

¿Está usted en la lista de nominados a los Grammy 2023? Eso me informaron hace poco. Nominación en la categoría de Mejor Composición Instrumental por la pieza de cámara African Tales que escribí para los destacados músicos Tasha Warren, clarinete; y Dave Eggar, cello. Sigo trabajando como si fuera el primer día.