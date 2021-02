“Uppercase Print” expone lo ridículo y la tragedia de las dictaduras

Sorprende la forma en que el director Radu Jude, en el documental “Uppercase Print” juega con la literalidad para no sólo hacer un traslado, sino conjugar con el lenguaje cinematográfico, las convenciones teatrales heredadas de la adaptación a los escenarios realizada por Gianina Cărbunariu, del caso real de Mugur Călinescu, un joven de 16 años, quien tras hacer algunas pintas con mensajes de protesta en los años 80, provocó la exagerada movilización de la policía secreta del régimen del dictador Nicolae Ceaușescu en la Rumania comunista, ante la ridícula sospecha del ataque de alguna organización subversiva.

Es así que el otrora responsable deI “Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians” (2018), logra establecer una enrarecida conversación que al irse fragmentando entre la exageración como un recurso tonal, evidencia la frialdad y el desamparo que enfrentan las víctimas, a veces asumido y hasta justificado por ellas, ante los procedimientos propios del autoritarismo; redundando en un poderoso testimonio, tan interesante en su fondo, como seductor, incómodo y provocador en su forma.

Sin el mayor reparo, hace deambular el relato entre la recreación y los recursos del documental en su estado puro, para darle forma a lo que fue una investigación obsesiva y absurda, mientras en paralelo va dimensionando el contexto político y cultural, a través de grabaciones de desfiles, discursos, números musicales y similares, los cuales eran impulsados por un espíritu propagandístico, vistiéndose con el contraste entre la tragedia a lo esperpéntico.

El poner a los actores dándole voz a las distintas declaraciones de los involucrados —provenientes de las actas incluidas en archivos calcificados—, estáticos y mirando a la cámara, otras más de espaldas a ella, interviniendo por marcados turnos y jugando con los planos, en escenarios artificiosos, le sirve para evidenciar las contradicciones, trampas y manipulaciones de las posturas políticas sustentadas en la retórica y la demagogia más despiadada.

Es una lástima que algunas veces el regodeo haga acto de presencia y se exceda en la duración de las imágenes de archivo incluidas, así como en algunas pausas al final de las declaraciones diluyendo por ello el impacto de las mismas, pero aún así estamos ante una obra que con lenguaje propio, que desarrolla una irresistible extravagancia intelectual validada en un discurso crítico profundo.

“Uppercase Print” es uno de los recientes estrenos en la plataforma digital MUBI y es ideal para quien busca cine poco convencional y que va más allá del entretenimiento.

AG