'Vale la pena', Christian Nodal rompe el silencio tras polémica con Ángela Aguilar y las redes reaccionan

A solo un par de semanas de anunciar su relación con Ángela Aguilar, Christian Nodal finalmente ha hablado sobre la polémica actual, dejando claro que actualmente se siente muy feliz en todos los sentidos, algo que no ha sentado nada bien entre el público.

Los comentarios sobre la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar han estado marcadas por el negativismo, pues la mayor parte de la audiencia no apoya el nuevo noviazgo del cantante de regional mexicano, pues al parecer revelaron su unión sentimental demasiado rápido.

En ese sentido, el público no olvida a Cazzu, la anterior relación del famoso, quien hace menos de un año dio a luz al primer hijo del artista y por este motivo, consideran que el cantante de regional mexicano la traicionó en su momento más vulnerable.

Muy enamorados 💘



Christian Nodal publicó un video junto a su novia Ángela Aguilar, ¡que viva el amor! 👀🩷 pic.twitter.com/dK84Ix7SoB — Nélida Borjón (@NelidaBorjon) June 25, 2024

te puede interesar Christian Nodal presume su relación con Ángela Aguilar con romántico VIDEO

Christian Nodal asegura que está feliz en su relación con Ángela Aguilar

Este martes, se reveló una entrevista con GQ donde el cantautor habló de sus raíces como sonorense, su trayectoria artística y el impacto que han generado sus temas en el género del regional mexicano. Asimismo, en la charla aseguró estar completamente feliz y pleno en todos los sentidos, ya que su carrera sigue en ascenso mientras disfruta el amor con Ángela Aguilar.

“La verdad es que estoy muy feliz. Me siento satisfecho con el camino recorrido hasta ahora, pero soy consciente de que aún tengo mucho por aprender y mejorar (...) También he entendido que todo lo que viene del corazón es válido", señaló.

El artista también explicó que siempre vale la pena el hacer lo que uno siente que debe realizar: "A veces dejamos pasar algunas cosas por miedo, pero al final todo vale la pena. Hoy, soy consciente de mis aciertos y errores. A lo largo de mi vida he sido muchas cosas, pero siempre he sido yo. Eso me llena de orgullo”, aseguró.

Christian Nodal para GQ. GQ

El cantante declaró en la entrevista que más de una vez le ha pasado que no escucha los consejos de los mayores y más bien, decide aventarse con más ganas sobre lo que piensa hacer, para saber qué tan grande es en realidad el riesgo.

Ante la entrevista, usuarios de redes sociales han criticado fuertemente a Christian Nodal y a la revista por darle el espacio al cantante. Son varios los mensajes negativos que inundan sus redes sociales en las que lo llaman "inmaduro" y "carente de amor", aunque sus fanáticos más leales celebran sus declaraciones y que ni a él ni a Ángela Aguilar les importe demasiado lo que diga la gente.