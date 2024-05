Así se ve David Corenswet como Superman de James Gunn ¿Mejor que Henry Cavill? | FOTO

Luego de que Henry Cavill se despidiera de Superman, por fin llegaron las primeras imágenes de cómo se ve el actor David Corenswet como el nuevo superhéroes.

Fue a través de las redes sociales que el director de la cinta James Gunn y el propio actor compartieron la foto del nuevo Superman.

En la imagen aparece el histrión sentado en un sillón, mientras se pone su traje de Superman, y afuera de la ventana se observa como una luz de un rayo, es decir que la ciudad está siendo atacada, mientras el superhéroe se cambia para salvarla, por lo que da una pista de lo que se podrá ver en la próxima película del “Hombre de acero”.

David Corenswet como Superman Foto: Especial

Así reaccionaron los fans al nuevo traje de Superman

Los fans de la saga y de DC no dudaron en reaccionar a la nueva imagen de Superman y lanzaron comentarios para reaccionar al traje de esta nueva versión del superhéroe.

“Lo que más me gusta de este traje de Superman es el hecho de que en realidad parece un traje y ha sufrido algunos daños”, “, ¡No lo odio tbf! Se parece un poquito al difunto gran Christopher Reeve”, “Seré honesto. Realmente no me gustó el nuevo logo de Superman (I creo que ese logo solo debería usarse como un logo futuro, como Kingdom Come), pero realmente me gusta el nuevo traje. Hay un par de cosas que no me entusiasman, pero creo que es un traje de Superman realmente bueno”, fueron los comentarios de los fans.

Los fans han quedado encantados con el traje del superhéroe, luego de que quedaron devastados cuando se dio a conocer que Henry Cavill ya no volvería a interpretar el personaje y es que muchos de los seguidores de DC creen que el actor es perfecto para darle vida al “Hombre de acero”, pero él ya se despidió del personaje y ahora está viviendo una nueva etapa de vida esperando a su primer hijo con su novia.

La película se estrena hasta el verano de 2025.