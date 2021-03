Maldita Vecindad se despide de Sax:"La Vecindad está de luto"

“La Vecindad está de luto”, así fue como Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio se despidió de Sax, saxofonista de la banda y miembro fundador, quien falleció este domingo tras complicaciones de COVID.

“Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro querido hermano Sax. Elevamos nuestras oraciones por el regreso de su alma al Amor que todo lo abarca. Siempre en nuestros corazones y memoria. Vuela libre hermano”, escribió Maldita Vecindad en su cuenta de Facebook.

Agrupaciones despiden a Sax

Tras darse a conocer la noticia del deceso de Sax, quien acababa de estrenar el sencillo “Otros nosotros”, diversas bandas y artistas lo despidieron y destacaron sus aportaciones a la música.

“Un gran abrazo a la familia y a nuestros carnales de la Maldita Vecindad”, fue el mensaje de Molotov.

Mientras que Salón Victoria indicó: “Siempre vivirás en tu música y en la de toda una generación a la que influiste con tus notas y tu visión. Que tu camino sea tranquilo.

Por su parte, Ramón A Go Go, de Yucatán A Go Go, expresó: “Me duele mucho la partida de Sax. Maldita Vecindad es una de mis más grandes influencias”.

José Cruz, de Real de Catorce, también lamentó el fallecimiento de Eulalio Cervantes Galarza, Sax: “Descanse en paz, nuestro querido hermano Sax de la Maldita Vecindad”.

También la Lupita le dedicó un mensaje.

