Ven a los chavorrucos casi como superhéroes.

El actor Cristián de la Fuente considera que los “chavorrucos son casi como superhéroes”, pues conservan la vitalidad y energía de los jóvenes, pero tienen la experiencia de los años, una dualidad que les permite hacer lo que sea.

“Puedo hacer cosas que no podía hacer a los 20 años. Esto es casi como ser superhéroe, porque están los chavos que amanecen miados, los rucos que no pueden hacer nada y los chavorrucos que podemos hacer todo, tenemos la experiencia, la energía, es como un grupo selecto”, afirmó el histrión, quien en la nueva serie de Prime Video llamada Chavorrucos da vida a Aldo, una estrella pop eclipsada que busca aún la fama y no acepta su realidad.

En lo anterior concuerda el actor Juan Soler, quien da vida a El Ruco Rico y se considera 100 por ciento chavorruco. “Es una transición que se da entre ciertas edades, es asumirte como una persona vital, que todavía está en el juego. Quieres enfrentar retos, hacer cosas nuevas a pesar de la edad que tienes. Estoy en mis 57 años y creo que sí nos define bien la palabra chavorrucos, porque tenemos la vitalidad todavía y la experiencia de un ruco”, comentó ayer en conferencia de prensa en el Cine Tonalá.

La producción, que se estrena el próximo viernes en más de 200 países, incluido México, sigue la historia de cinco chavorrucos, El Ruco Rico (Juan Soler), La Estrella Caída (Cristián de la Fuente), La Leyenda (Freddy Ortega), El Sugar Daddy (Julio Bracho) y El Camino Recto (Rodrigo Murray), quienes luego de tocar fondo, cada uno a su peculiar manera, el destino los junta en una terapia grupal con la psicóloga Regina (Dalilah Polanco), para vivir cómicas experiencias propias de quienes se creen chavos, pero la edad les comienza a cobrar factura.

Sobre su personaje, Freddy Ortega señaló que se identifica con él. Da vida a un maestro de baile, quien es todo un “Don Juan”, pero cuando se entera que tiene una hija no sabe cómo enfrentar esa situación.

Por su parte, Cristián de la Fuente comentó que lo interesante de su personaje es el viaje que hace para encontrar su verdadera felicidad.

“Aldo no sabe bien qué es, porque lo agarraron de chiquitito y lo empezaron a crear en algo que nunca fue, tuvo mucha fama, está tratando de volver a esa fama, porque cree que la felicidad está ahí y en el camino de los chavorrucos se va dando cuenta que la felicidad está en otro lugar. Todos hemos sido en algún momento una estrella caída”, dijo.

Estrellas de acción de 60 años

Los actores destacaron que tanto en la vida real como en las pantallas esta generación de chavorrucos está imponiendo nuevas realidades: protagonistas de filmes de acción no son de 20 años, sino de 60.

“No existía esta época de chavorruco, uno era viejo y te daban personajes de viejo o de papá. Cuando tenía 10 o 15 años jamás en mi vida iba a pensar que un actor de 61 años iba a estar volando un F-18 y hacer una serie que se llama Misión imposible, hoy la estrellla de acción tiene 60 años y se llama Tom Cruise. También está cambiando en la televisión y en la realidad, ahora el superhéroe no tiene 20 años, porque a esa edad uno no sabe nada, ahora tiene 60, porque física, mental y emocionalmente está mejor preparado”, resaltó Cristián de la Fuente.