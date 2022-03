Ven golpe a depredadores sexuales con caso de Sasha

La denuncia que hizo la actriz y cantante Sasha Sokol contra el productor mexicano Luis de Llano, a quien acusó de abusar de ella cuando tenía 14 años y él 39, es “un gran golpe mediático para todos aquellos depredadores sexuales que están afuera, que saben que lo hicieron, que lo están haciendo o lo siguen ejerciendo”, dijo a La Razón Ana Fátima López Iturríos, cofundadora de la Red Abogadas Violeta.

La noche del miércoles pasado Sokol hizo público cómo fue la relación que tuvo con Luis de Llano siendo ella menor de edad. “Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó.... Mi única responsabilidad fue guardar silencio… Abusó de mí… Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña”, escribió en su cuenta de Twitter.

La artista aseveró que el productor cometió un delito. “Escribo esto llorando. Llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré”, expresó.

Efectivamente el #Metoo hizo un antes y un después en toda la vida pública de la farándula y social, porque logró que muchas mujeres comenzaran a levantar la voz

Ana Fátima López Iturríos, Cofundadora de Red Abogadas Violeta

Hasta el momento De Llano no se ha pronunciado y la Fiscalía de la Ciudad de México busca atender el caso de Sasha Sokol.

La denuncia que pronto se viralizó en redes sociales, para López Iturríos podría marcar un precedente tanto en el mundo del espectáculo mexicano como en la sociedad.

“El hecho de que ahora ella lo diga da la oportunidad de que muchas compañeras poco a poco puedan comenzar a levantar la voz. Tenemos tan normalizada la violencia contra las mujeres y la cosificación de nuestros cuerpos que en ningún momento le pasó que estaba haciendo algo malo (a Luis de Llano)”, expresó.

La cofundadora de Red Abogadas Violeta, organización que da asesoría jurídica y legal con perspectiva de género a mujeres víctimas de violencia, lamentó que siga existiendo una normalización de este tipo de abusos.

“Refuerza la idea de que el hombre pueda tomar lo que considera que es propio como el cuerpo de la mujer, en este caso, cuando hablamos de menores de edad es un doble abuso porque la menor no va a tener las herramientas y capacidad de defenderse de este sistema de violencia que está viviendo”, dijo la abogada.

Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada

Sasha Sokol, Cantante y actriz

Explicó que una persona mayor de edad que sostiene una relación con un infante o adolescente incurre en delitos como el abuso sexual y corrupción de menores. “La víctima va a requerir años de terapia, años de acompañamiento, de muchas cosas. Ese tipo de abuso infantil no debería de prescribir”, apuntó.

Indicó que si bien, tal vez no se pueda llegar a un castigo ejemplar como ocurrió con el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, quien tras una serie de denuncias por abuso sexual se encuentra en prisión, el caso de Sokol puede ayudar a que se cambien ciertas estructuras.

“Puede servir para inhibir y que se comiencen a tomar acciones, quizá no tengamos una sentencia ejemplar en el caso, pero tenemos el acto valiente de una mujer para motivar a otras mujeres víctimas de delitos más recientes para lograr sentencias”, finalizó.

Tras la denuncia de Sokol, el actor, Mauricio Martínez acusó al empresario Antonio Berumen de haberlo acosado en 2002. “Me dijo ‘estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?’. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé y salí corriendo”, escribió en Twitter.

El dato: Luis de Llano es productor musical y creativo que en la industria, cuyos trabajos tuvieron mayor difusión en la década de los años 80 y 90.

Se solidarizan con la intérprete

Luego de que Sasha Sokol compartió su testimonio, diversas voces se solidarizaron con ella, desde los escritores Alberto Ruy Sánchez y Alma Delia Murillo, hasta el cantante Benny Ibarra, la presentadora Andrea Legarreta y la actriz Verónica Castro.

“El abrazo más grande y solidario para una mujer maravillosa, inteligente, fuerte, única de una manera que se ve en sus palabras precisas para decir ‘basta al abusador de su infancia’”, expresó Ruy Sánchez.

Por su parte, la actriz Laura Zapata dijo: “Que fuerte leer lo que pasaste. Criminal por cualquier lado que se lea. Ya sacaste esa basura de ti, ahora a seguir caminando y a ser feliz. Te abrazo y aplaudo tu valentía a favor de mujeres jóvenes que tal vez están viviendo lo mismo”.

Mientras que Benny Ibarra externó: “Te abrazo amiga querida”.

La intérprete Noelia apuntó en Instagram: “Hoy soy Sasha en apoyo a esta valiente mujer que se suma a la lista de las que no callan los infames abusos en esta industria del entretenimiento plagada de abusadores. Bien por ti. Nunca es tarde para denunciar a un abusador”.