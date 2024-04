¿Dónde ver 'Anyone But You'? La película romántica de Sydney Sweeney ya está disponible en streaming

Sydney Sweeney es una de las actrices jovenes que resalta no solo por su gran bellez, sino por su talento, lo cual la ha llevado a formar parte de una serie de importantes cintas en los recientes años, como ha sido la polémica Madame Web, la popular serie Euphoria, su nueva película de terror, Immaculate y Anyone But You, su exitosa cinta romántica.

La película tuvo un gran éxito en taquillas, pues los usuarios aseguraban que salían del cine contentos gracias al estilo de la cinta que regresa a los clásicos chick flicks, donde Sydney Sweeney y Glenn Powell hacen una llamativa pareja que no se soporta tras vivir un malentendido al salir por primera vez, pero cuyo destino vuelve a cruzarse.

Tráiler de 'Anyone But You'

Bea y Ben se conocen en una cafetería y conectan de inmediato. Después de pasar una noche juntos, un mal entendido crea animosidad entre ellos. La cual se va profundizando cuando la hermana de Bea, Halle (Hadley Robinson) y la mejor amiga de Ben, Claudia (Alexandra Shipp), comienzan una relación.

Cuando Halle y Caludia se comprometen, el reencuentro entre Bea y Ben causa tensión en los preparativos para la boda, pero ellos deciden fingir un romancer al descubrir que sus ex parejas están invitados a la ceremonia, lo cual los lleva a redescubrir los sentimientos que vivieron tras conocerse.

¿Dónde ver 'Anyone But You'?

Anyone But You, la cual en México fue llamada Con Todos Menos Contigo, está disponible ya a través de streaming, por medio de Max, Prime Video y Claro Video.

Elenco de 'Anyone But You'