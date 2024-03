¿Por qué cancelaron Euphoria, una de las series favoritas de la televisión?

Euphoria se canceló, pese a que es una de las series de televisión más gustadas por el público, cada domingo que se estrenaba un nuevo capítulo se volvía tendencia mundial.

Sin embargo, con el “retraso indefinido” (por no decir cancelación) los fans quedaron devastados, pues ahora no se sabrá el final que tendrán los personajes en la historia.

HBO informó que por ahora no tienen planes de grabación y que liberó a sus protagonistas para que puedan tomar otros proyectos.

"HBO y Sam Levinson siguen comprometidos a hacer una tercera temporada excepcional. Mientras tanto, estamos permitiendo que nuestro elenco tan solicitado busque otras oportunidades", menciona un comunicado enviado por HBO a medios estadounidenses.

¿Por qué cancelaron Euphoria?

Los fans se están preguntando los motivos de la cancelación de Euphoria, debido a que es una de las series más exitosas de la televisión.

Algunos rumores señalan que posiblemente la serie fue cancelada por la relación con la serie The Idol, la cual fue un fracaso y fue dirigida por Sam Levinson, creador de Euphoria, entonces los fans señalan que ese podría haber sido uno de los motivos.

Tras el impactante final de la segunda temporada, los fans esperaban la tercera parte de Euphoria Foto: Especial

Por otra parte, el impacto más fuerte que tuvo la serie fue la muerte del actor Angus Cloud, quien dio vida al emblemático Fezco, el histrión falleció a causa de una sobredosis de varias drogas, entre ellas el fentanilo, por lo que los fans se preguntaban qué pasaría con el personaje al que interpretaba Angus.

Muere Angus Cloud, actor de Euphoria Foto: Especial

Parece que los actores de cast de Euphoria sabían que algo no iba bien con la producción, pues Jacob Elordi mencionó en una entrevista que esperaba que se apuraran a grabar la tercera temporada, de lo contrario tendrían que rejuvenecerlo, pues él temía estar muy grande para interpretar un papel de un chico adolescente que está a punto de entrar a la universidad.

Jacob Elordi Foto: Especial

Además, la actriz Barbie Ferreira abandonó la serie, pues anunció que ya no volvería al personaje de Kat.

Sin embargo, son especulaciones, pues HBO solo reveló que no hay fecha para grabar la temporada, pero no dio a conocer los motivos por los que ya no se hará la serie.