¿Cómo ver los capitulos completos de 'Betty, la fea' GRATIS en Youtube?

Ya estamos a nada de que “Betty, la Fea: la historia continúa” se estrene en Amazon Prime Video y los fans de la mujer que logró ser la patrona en Ecomoda están extasiados por saber cómo sigue su historia. Y es que esta secuela nos mostrará lo que pasó después del final feliz original que nos mostró la novela colombiana en 1999.

No obstantes, para muchos fans la versión origina de “Yo soy Betty, la fea”, jamás podrá ser igualada y su narrativa y trama se mantendrá siempre como la mejor de todos los tiempos, o la “GOAT”, si es que le sabes a las palabras que usa la gente vigente y no vejestoria, por lo que te vamos a decir cómo ver la producción completita en YouTube.

Soy esa pic.twitter.com/ilpTEEBfp3 — Out of context Yo soy Betty, la fea. (@OutOfContextYSB) July 15, 2024

Pero antes, te diremos que “Betty, la Fea: la historia continúa” explorará la situación de Ecomoda varios años después de que Betty y Armando se casaron y tuvieran una hija. Así, la empresa vivirá momentos de crisis tras la muerte de Roberto y en medio de la separación entre la pareja principal, quienes al parecer no lograron permanecer juntos... ¿o sí?

¿Cómo ver 'Yo soy Betty, la fea' en YouTube?

“Betty, la Fea: la historia continúa” se estrena en Amazon Prime Video el muy cercano 19 de julio y para que le entiendas te vamos a decir cómo ver la serie original completamente gratis.

Parece que en Ecomoda casi todo sigue igual: “mucho chisme, little working” 🤭🤓



¿Están listos para #BettyLaFea La Historia Continúa? Espérenla el 19 de julio. pic.twitter.com/TeCF4uKSMo — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) June 13, 2024

Lo único tienes que hacer es entrar al canal de YouTube oficial de Canal RCN, el cual originalmente transmitió “Yo soy Betty, la fea”. Ahí podrás ver absolutamente los capítulos de la emblemática telenovela divididos en partes.

No obstante, si te confunde la manera en la que fueron subidos, hay otros canales que los tienen completos y en orden en grandes playlists, pero de manera no tan legal… aunque en México y Colombia eso no es un problema para los fans.