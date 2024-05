¿Dónde ver las películas más importantes de Bernard Hill tras su muerte a los 79 años?

La muerte de Bernard Hill ha sido un duro golpe para el mundo del entretenimiento, puesto que el porlífico actor británico era un rostro querido y estimado dentro y fuera de la industria. Conocido por sus participaciones en El señor de los anillos y Titanic, el fallecimiento del artista fue un shock para la audiencia.

Bernard Hills nació en Mánchester, Reino Unido y estudió junto a Richard Griffins en la Manchester School of Theatre. El artista hizo su debut en el cine en 1974 y continuó protagonizando diversas producciones británicas y americanas.

El prestigio le llegó con el papel de Yosser Hughes, un hombre de clase obrera en crisis, en la serie para la BBC de Alan Bleasdale, The Black Stuff (1979) y su secuela, Boys from the Blackstuff (1982).

Si bien Bernard Hill cuenta con una larga trayectoria de películas y programas de televisión, podemos hablar de las cintas más importantes y destacadas de su trayectoria. En redes sociales se volvió viral el dato que señalaba que él ha sido el único actor con dos películas nominadas a 11 premios Oscar, la cual fue Titanic y El Señor los Anillos.

¿Dónde ver las principales películas de Bernard Hill?

Titanic

Por un lado, Titanic es uno de los clásicos del cine que relata la historia de amor entre Jack y Rose, donde Hill interpreta al capitán del barco.

Disponible en Star +.

El señor de los anillos

Por otro lado la trilogía del Señor de los anillos es una de las historias más icónicas en el mundo de la fantasía en cines. Bernard interpreta al legendario rey Théoden, padre de Aragorn.

La trilogía de El Señor los anillos se encuentra completa en Prime Video, Max, Apple TV y Claro Vídeo.

Yo amo a Shirley Valentine

Bernard Hill también participa como parte del casting de la cinta Yo amo a Shirley Valentine, dónde de la vida a Joe Bradshaw, una de los personajes secundarios de la misma.

Historia romántica está disponible a través de Prime Video.

El Rey Escorpión

El Rey Escorpión es una película con dwayne Johnson en su primer papel protagónico, pero Bernard Hill también aparece interpreta a Philos.

La película está disponible a través de Star+.