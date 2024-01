¿Dónde ver 'The Act' en México? La intensa miniserie sobre el caso de Gypsy Rose 

Hace tan solo una semana, Gypsy Rose Blanchard, la famosa criminal que asesinó a su madre, Dee Dee Blanchard, en 2015, salió de prisión para enfrentarse por primera vez al mundo y contar su versión de los hechos. La historia de la joven de ahora 32 años, se volvió polémica gracias al poder de las redes sociales y los increíble del caso, puesto que resulta que la mujer fue también victima de Dee Dee, quien sufría de síndrome de Munchausen por poderes, lo cual provocaba que provocara enfermedades en su hija y la sometiera a dolorosos tratamientos para ganar la simpatía y lástima de la audiencia.

Esta inquietante historia ha fascinado a los amantes de los crímenes reales y gracias a ello, su historia ha sido adaptada en diversas ocasiones a la pantalla chica. En el servicio de streaming, Netflix, hay una cinta llamada Corre donde se aborda la problemática que enfrentó Gypsy; pero la referencia más directa es The Act,una cinta protagonizada por Joey King donde desmenuzan la historia sin autorización de la sobreviviente.

¿De qué trata "The Act"?

The Act retrata la historia real del crímen que Gypsy Rose Blanchard comentió junto a su novio de ese momentos, Nicholas Godejohn, al asesinar a su madre. La ficción narra el ambiente en el que vivía la joven junto a su madre al mudarse a Springfield, Missouri, después de que un huracán destruyera su vivienda anterior.

Se muestra la inestable relación entre Gypsy y su madre, así como los difíciles procesos médicos que realizaban a la joven. También se revelan detalles sobre cómo se concieron Gypsy y Nicholas y del asesinato; la serie termina con la chica en la cárcel, después de ocho intensos capítulos. Cabe destacar que la serie permitió varias libertades creativas, a pesar de que mucho de lo que muestran está sustentado con entrevistas e información que a lo largo de los años se ha acumulado.

Dónde ver "The Act"

La serie de The Act se estrenó en 2019 y su primera plataforma fue Hulu; para México, la historia estuvo disponible a través de Star+, aunque posteriormente, el contenido fue retirado. Actualmente, la serie se puede ver en Apple TV o en Amazon Prime bajo una suscripción.

Póster "The Act". Especial

¿Gypsy Rose quiso demandar a la serie?

La serie fue un tremendo éxito y se epnsaba en hacer una segunda temporada que relatara la actualidad de la vida de Gypsy Rose; sin embargo, a la joven no le agradó para nada la existencia de esta serie, aunque señaló que no le molestaba como tal el que se contara su historia, sino que la misma se usara para hacer dinero y no para ayudar a dar luz a la violencia familiar ejercida por los propios padres.

Hasta el momento, la joven no ha vistor The Act, aunque tampoco ha mencionada algo sobre demandar a los productores de la serie, como se relató hace un par de años; incluso, Gypsy señala que de seguro Joey King, quien la interpretó en la ficción, hizo un gran trabajo al representrala debido a que llegó a escuchar alguna vez la voz que la actriz creó para el papel.