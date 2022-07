Verónica Bravo, "Teniente Ramírez", denuncia que le robaron todo su dinero en app de banco

La actriz Verónica Bravo, conocida por su personaje viral de “Teniente Ramírez” en el famoso sketch “Harina”, denunció que le robaron todo su dinero, a través de la app del banco.

En un breve video que la actriz publicó en sus redes sociales, Verónica Bravo señaló que todo comenzó porque en junio pasado le robaron su celular y sin tener información importante en el dispositivo, los ladrones lograron ingresar a su aplicación del banco BBVA saquearon la cuenta.

“A finales de junio me robaron mi celular. No tenía guardadas mis contraseñas y sin embargo, los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA y me robaron todo mi dinero, todo el dinero que tenía ahorrado en mi vida profesional y de todo mi trabajo", dijo la “Teniente Ramírez” en el video.

Verónica Bravo señaló que contactó al banco, pero no ha obtenido una solución. “BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por ese robo”, comentó la actriz.

La “Teniente Ramírez” dijo que está muy enojada por la situación y acusó que la app del banco es insegura.

"Voy a agotar todos mis recursos mediáticos. Voy a pedirle a toda la gente que quiera apoyarme, que comparta este video, para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA no es segura. Se burla de la confianza que lo usuarios tenemos en ellos", concluyó la actriz.