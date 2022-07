Werevertumorro denuncia que le hackearon y borraron su canal de YouTube, tras revelar cuánto gana

El influencer Werevertumorro denunció a través de redes sociales que su principal canal de YouTube fue heackeado y borrado de la plataforma de videos.

A través de un breve clip, Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, reveló que sus seguidores le alertaron de que su canal de YouTube había desaparecido.

“Hoy desperté con mensajes de seguidores. Werevertumorro ya no existe en YouTube”, señaló el influencer.

te puede interesar ¿Cuánto gana Werevertumorro en YouTube a años de no subir videos nuevos?

Asimismo, reveló que el canal de otro influencer también fue hackeado y siguen subiendo videos a dicho perfil.

Werevertumorro también dio a conocer que todo sucedió durante la madrugada y que el correo con el que accedía su canal de YouTube estaba vinculado a 10 perfiles más y los hackers lograron entrar, pese a que tenía doble verificación.

Werevertumorro revela cuánto dinero ganaba por su canal de YouTube

Hace unas semanas Werevertumorro se volvió tendencia en las redes sociales, debido a que ofreció una entrevista a Franco Escamilla en la que reveló que pese a que ya no sube contenido a su canal de YouTube éste le seguía dejando ganancias.

En mi canal de YouTube de Werevertumorro ya no subo nada, años que no subo. Puedo ver ahora cuánto genera. El de Werevertumorro ahorita, algo normal por mes y no sube nada. Son mil dólares (20 mil 468 pesos)", reveló Gabriel Montiel.